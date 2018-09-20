Yargı: Galatasaray Adası Hazine'nin

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Adası’nın Elpida Frankopolos’a ait olan kısmına kamulaştırmasız el konulmasını onadı. Mahkeme, Galatasaray Adası olarak da bilinen Kuruçeşme Adası’nın miras yoluyla sahipleri olduğunu belirten 5 ismin Maliye Hazinesi’ne karşı açtığı tazminat davasını ‘aktif taraf sıfatı yokluğu’ gerekçesiyle reddetti. Mahkemenin bu kararıyla üst kullanım hakkı Galatasaray Kulübü’nde olan adanın sahibinin Maliye Hazinesi olduğu tescillenmiş oldu.





NE OLDU?





İstanbul’un en köklü ailelerinden biri olan Frankopolos Ailesi’ne mensup Elpida Frankopolos’a, annesi Despina’dan Kuruçeşme Adası’nın yarısı miras kaldı. İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak uzun yıllar avukatlık yapan Elpida Frankopolos, adanın 16 bin 453 metrekare alanı kapsayan 2 parseline hissedar oldu. Frankopoloslar’ın 1980 yılına kadar balık avlama, avlanan balıkların işlenmesi, satışa sunulması ve bu amaçla liman olarak kullandığı adadaki söz konusu hisse, 1980 yılında mahkeme kararıyla Elpida Francopolos adına ‘balık tutma alanı’olarak tescil edildi. Mahkeme kararında, adanın işletilmesi ve kiraya verilmesi hakkı ile taş volisi(Balık tutulması) hakkını hissesi oranında süresiz Elpida Francopolos’a verdi.





2003’TE HAZİNE’YE DEVREDİLDİ





Hazine, 2003 yılında adanın kamulaştırılması için dava açtı. Elpida Francopolos’un kendisine yapılan tebligattan haberi olmadığını ileri sürdüğü davada Kuruçeşme Adası, Maliye Hazinesi’ne verildi. Ardından da ada, Galatasaray Spor Kulübü’ne tahsis edildi. Sosyal tesis ve yüzme havuzu olarak kullanılmaya başlandı.





Yunanistan’a yerleşen Elpida Frankopolos, 2015 yılının Nisan ayında’adaya kamulaştırmasız el konulduğu’ gerekçesiyle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. Galatasaray Spor Kulübü ve Maliye Hazinesi’ne karşı açtığı davada sahibi olduğu taşınmazın bedelini talep etti. Frankopolos davada kiralama ve yararlanma hakkına sahip olduğu halde, mülkiyet hakkını ortadan kaldıran ve adaya el koyan Maliye Hazinesi’nin zararlarını karşılamak zorunda olduğunu ifade etti.





İKİ DAVA BİRLEŞTİ





Deniz ve voli mahalli ile 16 bin 453 metrekareyi bulan iki parselden oluşan Kuruçeşme Adası’nın metrekaresi 20 bin TL’den 300 milyon TL’nin üzerinde bir değere sahip olduğunu belirten Frankopolos, hissesine düşen payın kendisine ödenmesini istedi.





Adanın diğer hissedarları Ahmet Halit Çapaner, Mehmet Vedat Aybar, Mustafa Murat Şeker ve Nurseren Şeker de aynı iddialarla dava açtı. İki dava, İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi.