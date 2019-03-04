Samanyolu Haber /Gündem / 'Cezaevindeki hamile ve bebekli kadınlara düşman ceza hukuku uygulanıyor' /04 Mart 2019 15:58

'Cezaevindeki hamile ve bebekli kadınlara düşman ceza hukuku uygulanıyor'

Periscope üzerinden canlı yayın yapan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Türkiye’deki insan hakları ihlallerini gündeme getirdi.

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Bunlar içinde hamile kadınların ve çocuklu annelerin gözaltına alınıp hukuksuzca tutuklanmalarına dikkat çeken Tanrıkulu, “Türkiye’de 700 bebek anneleri ile birlikte cezaevinde. Ayrıca hamile kadınlar var. Bunlar içinde hüküm alanların infazlarına ara verilmelidir. Tutuklulara ise başka bir tedbir uygulanmalı ve cezaevinde çıkarılmalıdır.” dedi.

“YARGI CEZAEVİNDEKİ KADINLARA DÜŞMAN CEZA HUKUKU UYGULAMAKTADIR”
Yargının bunu yapmadığına vurgulayan Tanrıkulu, “Yargı bu kadınlara karşı düşman ceza hukuku uygulamaktadır. Dolayısıyla adil olmayan, vicdana aykırı olan, hukuka aykırı olan bu duruma son vermelidir.” çağrısında bulundu.

” 12 EYLÜL FAŞİST DARBESİ DAHİL; HİÇBİR DÖNEMDE BU KADAR YAYGIN KADIN GÖZALTI VE TUTUKLANMASI OLMAMIŞTIR” 
Tanrıkulu şöyle devam etti: “Bu dönemin en önemli insan hakları ihlali hamile kadınların gözaltına alınması,tutuklanması, çocukları ile birlikte cezaevlerine gönderilmeleridir. Çünkü hiçbir dönemde bu kadar yaygın kadınların gözaltına alınıp tutuklandığı bir dönem olmamıştır. 12 Eylül faşist askeri darbesi dahil olmak üzere.”
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