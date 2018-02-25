Samanyolu Haber /Ekonomi / Yaptırım delme suçundan ABD'nin kara listesine giren banka kapanıyor /25 Şubat 2018 11:45

Yaptırım delme suçundan ABD'nin kara listesine giren banka kapanıyor

Kuzey Kore yaptırımlarını deldiği iddiasıyla ABD’nin kara listesine giren Letonya’nın en büyük üçüncü bankası ABLV tasfiye ediliyor.

SHABER3.COM

Kuzey Kore’ye dönük yaptırımları deldiği suçlamasıyla ABD Hazine Bakanlığı’nın kara listesine giren Letonya’nın en büyük üçüncü bankası ABLV, kapanıyor. ABD’den gelen para aklama suçlamasının ardından hızla mali pozisyonu kötüleşen ABLV hakkında Avrupa Merkez Bankası (ECB) 19 Şubat’ta bütün işlemlerini geçici olarak durdurma kararı almıştı. ABD Hazine Bakanlığı, Letonya’nın en büyük bankalarından ABLV’ye Kuzey Kore’nin mali işlemlerine yardımcı olduğu gerekçesiyle yaptırım uygulanmasını talep etmişti.

Avrupa bankacılık otoriteleri, Letonya bankası hakkında tasfiye kararı aldı. Otoriteler, ABLV’nin satışı ya da yeniden yapılandırılmasında kamu yararı olmadığını ve tasfiyesinin Avrupa’nın finansal istikrara dönük olumsuz önemli bir etkisinin bulunmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanlığı, ABLV’nin Kuzey Kore’nin balistik füze programı ile bağı olduğu iddia edilen işletmelerin yasa dışı işlemlerine yardımcı olduğu suçlamasında bulunmuş ve Amerikan finansal sistemi dışına çıkarılmasını istemişti. ABLV ise iddiaları reddetmişti.

MÜŞTERİLER MEVDUATLARINI ÇEKTİ

Avrupa Merkez Bankası yaptığı açıklamada, müşterilerin mevduatlarını geri çekmesinden dolayı bankanın yeterli kaynağı olmadığı için borçlarını ödeyemediğini ve vadesi gelen diğer yükümlülüklerini yerine getiremediğini belirtti. ABLV ise yeterli likiditeyi sağladıklarını ve düzenleyicilerin istediği adımları attıklarını ancak siyasi gerekçelerle operasyonlarına devam etmelerinin engellendiğini öne sürdü.

ABD Hazine Bakanlığı’nın açıklaması sonrası bankadan 600 milyon avroluk mevduat ve varlık çıkışı olduğu açıklanmıştı. AMB, ABLV’nin talep ettikleri adımları atmakta başarısız olduğunu açıkladı.
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