Samanyolu Haber /Gündem / Yaptığı gaflar pahalıya patladı /08 Temmuz 2019 20:00

Yaptığı gaflar pahalıya patladı

Erdoğan gafı ile gündeme gelen NTV'nin tecrübeli spikeri Oğuz Haksever'in, emekliliğini istediği iddia edildi.

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Oğuz Haksever, Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yassıada ziyareti ve oradaki açıklamalarının ekrana geldiği sırada, büyük bir gafa imza atmıştı.

Mikrofonunun açık kaldığının farkında olmayan deneyimli sunucunun “Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…” dediği duyulmuştu.Haberin yayılmasının ardından Haksever özür dileyerek, “Aslında tepkim projeyi hazırlayanlara yöneliktir” ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de benzeri bir gafla gündeme gelen Haksever'in emekliliğini istediği iddia edildi. 
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