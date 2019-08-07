Yapılan köprüler ikiye ayrıldı

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, resmi ve dini bayramlarda, yap-işlet-devret projeleri de dahil tüm köprü ve otoyolların ücretsiz olması için kanun teklifi verdi.







Tekin'in TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da değişiklik yapıyor.





Teklifin gerekçesinde, Kurban Bayramı tatili boyunca sadece Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı köprüler ve otoyolların ücretsiz olacağı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve İzmir-İstanbul Otoyolu gibi yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü ve otoyolların bu uygulamaya dahil olmadığı belirtildi.





Teklife göre, ulusal ve resmi bayramlarda, yap-işlet-devret projeleri de dahil olmak üzere tüm köprü, otoyollardan ve Belediye Kanunu'na göre sunulan toplu taşıma hizmetleri ile otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak.





CHP Milletvekili Gürsel Tekin'in hazırladığı kanun teklifinin şöyle;





"Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kurban Bayramı tatili boyunca köprüler ve otoyolların ücretsiz olduğunu açıklamıştı. Fakat bu ücretsiz geçiş imkânı, yalnızca Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı köprüler ve otoyollarında geçerli olacak. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprüler ve otoyollar, bu uygulamaya dâhil tutulmadı.AKP iktidarı döneminde yapılan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli ve İzmir-İstanbul Otoyolu gibi, yap-işlet-devret modeliyle yapılan yerler, Kurban Bayramı tatilinde de ücretli. Üstelik bu projeleri inşa eden şirketlere hazine garantisi verildiği için, yeterli sayıda araç geçmediği takdirde şirketlere devlet hazinesinden ödeme de yapılacak.Malum, bütün otoyollar ve köprüler gidiş-dönüş olarak fiyatlanıyor.





İstanbul’da da son yapılan Yavuz S. S. Köprüsü ila Avrasya Tüneli gidiş ve dönüşte çift taraflı fiyatlanıyor. Ve fiyatlar her iki geçişte de 1. ve 2. köprüye göre iki katın üzerinde. En son açılışı gerçekleşen kamuoyuna; “İstanbul-İzmir 3,5 saate inecek”, “uçaktan çabuk gidilecek” yaymacasıyla duyurulan İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu için diğer yap-işlet-devret’ler gibi her bayramda olduğu gibi bu bayramda da büyük paralar ödenecek.Hal böyle olunca, yap-işlet-devret projeleri nedeniyle geçmediği yolun ve köprünün ücretini zaten ödeyen vatandaşa en azından, kanunda belirtilmiş ulusal ve resmi bayram sayılan günlerde,tüm köprü ve otoyollarının da ücretsiz yapılması amaçlanmıştır. Ülkemizin ortak varlıkları olan otoyol ve köprüler ayırt edilmeksizin resmi tatil günlerinde ücretsiz sayılarak sosyal devletin gereği sağlanmış olacaktır."