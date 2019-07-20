Yapı Kredi Yayınları'ndan Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi'ne sansür

Yapı Kredi Yayınları, 17. yüzyılda Evliyâ Çelebi tarafından kaleme alınan 10 ciltlik Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi'nde yer alan 'Kürdistan' kelimesini sansürledi.





Gazete Duvar 'ın haberine göre, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi'nin ilk sekiz cildi 1896-1928 yılları arasında Arap harfleriyle, son iki cildi ise 1935-38 arasında Latin kökenli yeni harflerle basıldı. Prof. Dr. Robert Dankoff, Seyit Ali Kahraman ve Yücel Dağlı tarafından Yapı Kredi Yayınları için hazırlanan ve ilk baskısı 2006 yılında yapılan kitabın orijinal metninde yer alan 'Kürdistan' kelimesi 4 yerde sansürlenerek 'Kürt diyarı' olarak okura sunuldu.





Evliyâ Çelebi'nin kendi söyleyişiyle 51 yıl ara vermeksizin Orta Avrupa ve Balkanlar'dan Kırım ve Kafkasya'ya, Anadolu'dan Mısır ve Arabistan'a kadar uzanan toprakları dolaşarak hazırladığı ve 10 cilt olarak Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan kitaptaki sansür okurların tepki göstermesine neden oldu.