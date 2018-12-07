Samanyolu Haber /Gündem / Yapay zekalı robot 24 çalışanı hastanelik etti /07 Aralık 2018 10:06

Yapay zekalı robot 24 çalışanı hastanelik etti

Amerikan e-ticaret devi Amazon'un, New Jersey eyaletindeki deposunda yapay zekalı bir robotun yanlışlıkla ayı uzaklaştırma spreyini kırması sonucu 24 çalışan hastaneye kaldırıldı.

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Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Amazon'un, New Jersey'in Robbinsville bölgesinde bulunan deposunda kullanılan bir yapay zekalı robot, ayı kovucu bir spreyi yanlışlıkla kırdı. 

Kırılan spreyden çıkan gazdan etkilenen çalışanlardan 30'u olay yerinde tedavi edilirken, 24'ü de çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan çalışanlardan birinin durumunun ağır olduğu iddia edildi.

Amazon'dan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Bir spreyin kırılması sonucu oluşan gazdan etkilenen ve hastaneye kaldırılan çalışanlarımızın hepsinin 24 saat içinde taburcu edilmesi bekleniyor. Çalışanlarımızın güvenliği her zaman önceliğimiz olmuştur. Konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

2016 verilerine göre, Amazon'un yüksek robot teknolojisinin kullanıldığı 20 ürün ayrıştırma ve 125 sipariş hazırlama merkezi bulunuyor.
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