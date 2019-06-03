Samanyolu Haber /Gündem / Yanlışlıkla çöpe atılan dövizleri bakın kim buldu... /03 Haziran 2019 22:57

Yanlışlıkla çöpe atılan dövizleri bakın kim buldu...

Eskişehir'de çöpe yanlışlıkla 7 bin 401 dolar, bin 800 Avro ve 10 manat (Azerbaycan para birimi) attığını fark eden Azerbaycan uyruklu kişinin başvurusu üzerine geri dönüşüm tesisinde arama yapıldı. Jandarma ekiplerince bulunan paralar sahibine verildi.yar

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Eskişehir'de Azerbaycan uyruklu bir kişinin yanlışlıkla çöpe attığı dövizler, jandarma ekipleri tarafından geri dönüşüm tesisinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Yenibağlar Mahallesi'nde yaşayan Azerbaycan uyruklu Elshan İbrahimov, ağabeyi Vugar İbrahimov'a ait 7 bin 401 dolar, bin 800 euro ve 10 Azeri manatını yanlışlıkla çöpe attı.

Bir süre sonra durumu fark eden Elshan İbrahimov, çöplerin toplandığı Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki geri dönüşüm tesisine gitti.

Jandarma ekiplerinin de katıldığı aramada, çöpe atılan dövizler bulunup İbrahimov'a verildi.

İbrahimov, jandarma ekiplerine ve geri dönüşüm tesisi çalışanlarına teşekkür etti.
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