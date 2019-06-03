Yanlışlıkla çöpe atılan dövizleri bakın kim buldu...

Eskişehir'de Azerbaycan uyruklu bir kişinin yanlışlıkla çöpe attığı dövizler, jandarma ekipleri tarafından geri dönüşüm tesisinde bulunarak sahibine teslim edildi.





Alınan bilgiye göre, Yenibağlar Mahallesi'nde yaşayan Azerbaycan uyruklu Elshan İbrahimov, ağabeyi Vugar İbrahimov'a ait 7 bin 401 dolar, bin 800 euro ve 10 Azeri manatını yanlışlıkla çöpe attı.





Bir süre sonra durumu fark eden Elshan İbrahimov, çöplerin toplandığı Eskişehir-Seyitgazi kara yolundaki geri dönüşüm tesisine gitti.





Jandarma ekiplerinin de katıldığı aramada, çöpe atılan dövizler bulunup İbrahimov'a verildi.





İbrahimov, jandarma ekiplerine ve geri dönüşüm tesisi çalışanlarına teşekkür etti.