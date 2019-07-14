Yangınların detayları ortaya çıktı

Muğla’nın cennet ormanları cayır cayır yandı... Yangına Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarının neden müdahale etmediklerini gündeme getirmiş, Orman Bakanlığı’nın özel şirketle yaptığı anlaşmanın ayrıntılarını sormuştum.







“Ne kadar yanarsa o kadar öderiz” başlıklı yazım üzerine üç milletvekili; Aytun Çıray, Burak Erbay ve Süleyman Girgin soru önergeleri ile skandalı TBMM gündemine taşıdı. THK uçaklarının yangına neden müdahale etmediklerini, özel şirketle hangi şartlarda anlaşma yapıldığını sormuştum. Yanıt bakanlık yetkililerinden geldi. Yetkililer; THK’nin ihaleye girdiğini ancak yüksek fiyat verdiğini dile getirdiler. Oysa bu ifade gerçeği yansıtmıyor. Rakamları ve anlaşma şartlarını paylaşıyorum:





- İhaleye giren şirketin yangına müdahale sırasında saat başına istediği rakam 26 bin TL. Bakanlık bu helikopter firması ile 4 bin saat üzerinden anlaşma yapıyor.





- Yani ihaleye konu anlaşma 104 milyon TL’yi buluyor...







- Buna karşın pahalı bulunan THK’nin verdiği teklif 70 milyon TL.





- Bakanlığın yaklaşık maliyet hesabı ise 50 milyon TL!





Şimdi soruyorum; bakanlık THK teklifini pahalı bulup ihaleyi iptal ederken hangi gerekçe ile helikopter şirketinin 34 milyon TL daha pahalı olan teklifini kabul ediyor?





Helikopterlerin yangın söndürmede uçaklara göre daha zayıf kaldığı, bir uçağın söndürme, su taşıma kapasitesinin helikopterlere oranla 5-6 kat daha fazla olduğu uzmanlarca dile getiriliyor. THK; uluslararası ödülleri bulunan uzman bir ekiple yıllardır yangınlara müdahale ettiği halde neden devre dışı bırakıldı? İhalede “pahalı” kaldığı iddiası da gerçeği yansıtmadığına göre, Orman Bakanlığı’nın yaptığı “tercihin” nedenini açıklaması gerekiyor.





Yangının zamanlaması...





Muğla’daki yangına Kaan Havacılık müdahale etti. Yangın, Kaan Havacılık’ın sözleşmesinin iptal edilmesine günler kala ortaya çıktı. Çünkü şirket, dolardaki artış nedeni ile alması gereken helikopter sayısına ulaşamadığını bildirmiş, sözleşmenin şartları sakatlanmıştı. Yangın da tam bu süreçte ortaya çıktı. Şirket elinde bulunan helikopterlerle Muğla’daki alevlere müdahale etti.

Mimarlık şirketi...





Orman Bakanlığı’nın skandal ihalesi bununla sınırlı değil. Bakanlık bir başka ihalede; Türk Hava Kurumu’nun büyük gayretle tekrar almak istediği yangın söndürme işini ve uçak kiralama ihalesini bir mimarlık ofisine vermiş!





Bakanlık; konusunda uzman THK yerine, uçak kiralama ve yangın söndürme işini havacılıkla hiçbir ilgisi bulunmayan bir mimarlık şirketine verdi. Firma gerekli uçakları ve pilotları Kanada’dan bulup getiriyor. Teknik malzeme bakım vb. giderler de Kanada’dan karşılanıyor.





KAYNAK: CUMHURİYET