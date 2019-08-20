'Yangınlarda uçak kullanılsaydı bir hektar bile yanmazdı'

Cumhuriyet’ten Tuncay Mollaveisoğlu’nun haberine göre, Orman Bakanlığı yangınla mücadelede Türk Hava Kurumu’ndan ‘masraflı’ olduğu gerekçesiyle uçak kiralamayıp yangın söndürme işini bu alanda deneyimi olmayan ve yurt dışından helikopter kiralayan özel bir şirkete devretmiş.





Habere göre, Türk Hava Kurumu’nda altısı faal dokuz uçak, Türk Hava Kuvvetleri’nde ise altı adet büyük yangın söndürme uçağı bulunuyor. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait her biri 12 ton su taşıyabilen C-130 tipi uçaklar, Kayseri’deki ikbal bakım merkezinde özellikle yangınla mücadele için geliştirilmiş.











THK’nın eski başkanı Karakuş, uçakların yangın bölgesine helikopterlerden üç kat daha hızlı ulaşabileceğini ve daha yüksek su boşaltma kapasiteleriyle söndürme işleminde çok daha etkili olabileceğini vurguladı.





Karakuş, 2002’de Marmaris’te yaşanan yangına dair bir örnek vererek söndürme işleminde uçakların önemini şöyle açıkladı: “2002’de Marmaris’teki bir orman yangınında Bakanlık sadece helikopterleri denemek istedi. Beni arayıp ‘THK uçakları bu yangına karışmasın’ dediler. Marmaris tam üç gün yandı ve alevler kontrol edilemeyince bizi yeniden göreve çağırdılar. Biz müdahale edince söndürdük. Tam 165 yangına uçaklarımızla müdahale ettik ve tamamını kısa sürede söndürdük.”





Ege’deki yangınlar Meclis’e taşındı

Orman Bakanlığı’nın söndürme işlemlerinde devlete ait uçakları kullanmamasını TBMM’ye taşıyan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir’e “Yangınla mücadele devletin görevi olmasına rağmen neden ve nasıl bir gerekçe ile özelleştirilmiştir” sorusunu yöneltti.





Türkiye’de her yıl 3 bine yakın orman yangını yaşandığını belirten Girgin, önceden yangınlara devlete ait uçaklarla müdahale edilirken, son 17 yıldır bu işin ihaleyle özel şirketlere devredildiğini vurguladı.





Pakdemir’e “Orman yangınları ile ilgili olarak özel şirketlerle yapmış olduğunuz sözleşmeleri kamuoyu ile paylaşacak mısınız” sorusunu soran Girgin, ayrıca söz konusu şirketlerin yangın söndürme alanındaki tecrübe ve yeterlilikleriyle ilgili bilgi de istedi.





Geçen ay Muğla’nın Dalaman ilçesindeki orman yangınında, Eski CHP milletvekili Haluk Pekşen, gece uçuşu yapabilen uçakların neden söndürme işleminde kullanılmadığını sormuş, Pakdemirli ise “Gece olduğunda yangın söndürme helikopterlerini kullanamıyoruz” diye yanıt vermişti.