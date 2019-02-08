Samanyolu Haber /Gündem / Yandaşa hakaret serbest /08 Şubat 2019 08:40

Yandaşa hakaret serbest

Muhalif yayınlara “jet hızıyla” ceza veren RTÜK, ülkenin kurucularına ve siyasilere yönelik yandaş kanallardaki hakaretleri bir yıldır gündemine almıyor

SHABER3.COM

Fox TV ile Halk TV başta olmak üzere birçok kanala ceza yağdıran Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yandaş kanallardaki ihlalleri gündemine dahi almıyor.

Beyaz TV, Kanal 24 ve Akit TV’de yayınlanan programlardaki hakaretler ve küfürler cezasız kaldı. RTÜK Üst Kurulu, muhalefetin ısrarlı talebine karşın bu kanallara ceza vermedi.


 
RTÜK’ün cezasız bıraktığı yayınların ilki 12 Mart 2017’de Beyaz TV programında yayınlanan Beyaz Futbol programı oldu. Bu programda yorumcu Ahmet Çakar’ın, Hollanda ile Hükümet arasında yaşanan krizin ardından “Bu Hollanda var ya, g nokta ö nokta t lalesi Hollanda” ifadelerinde ihlal tespit edildi. Ancak aradan iki yıla yakın bir süre geçmesine karşın bu kanala yaptırım uygulanmadı.

‘ZURNANIN SON DELİĞİ’
Geçen yıl 12 Şubat’ta Akit TV’de yayınlanan “Saklanan tarih” programıyla ilgili ihlal iddiaları da gündeme getirilmedi. Abdülhamit ile ilgili yapılan yayında Mustafa Kemal Atatürk için, “Harekat ordusunda zurnanın son deliğiydi” ifadeleri kullanıldı. RTÜK uzmanları bu ifadeler için kanalın reklam gelirlerinin yüzde iki ile beşi arasında bir miktarın kesilmesini, ayrıca beş kez de program durdurma cezası verilmesini istedi. Ancak üst kurul bu raporu görüşmedi.

‘P…K’ SÖZÜNE CEZA YOK
Hakaret ve tehditleriyle tanınan Ersoy Dede’nin sunuculuğunu yaptığı Kanal 24’teki “Esas Mesele” isimli programda ise CHP’li Ali Şeker’e hakaret edildi. Bu programa konuk olarak katılan Taceddin Kutay, Şeker için, “Şov yapıyor p…k” ifadelerini kullandı. Gündeme gelmeyen bu ihlal için RTÜK uzmanları, program durdurma ve para cezası verilmesini önerdi.

‘GÜNDEME ALINSIN’
RTÜK’ün CHP’li Üst Kurul Üyesi İsmet Demirdöğen, ihlallerin kurul gündemine alınması için RTÜK Başkanlığı’na başvurdu. Konuyla ilgili BirGün’e konuşan Demirdöğen, “Anayasamıza göre kimse yargı kararı olmaksızın suçlanamaz, yasamızın yayın ilkelerine göre de, ‘suçlu olduğu yargı kararıyla kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez’ ve ‘kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler kullanılamaz’. Ancak bu kanallar birçok ilkeyi ihlal ediyor. Yapılması gereken şey kanun gereği kurulun bu ihlalleri görüşmesi ve cezaları açıklamasıdır” dedi.
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