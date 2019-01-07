Yandaşa adrese teslim bir ihale daha

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla özelleştirme kararı alınan Sakarya’daki Milli Savunma Bakanlığı’na ait Tank Palet Fabrikası’nda da benzer durum söz konusu.









Cumhuriyet’in haberine göre fabrikada aylar öncesinden, Ethem Sancak ve Katar ortaklığındaki BMC’ye bedelsiz atölye ve arazi tahsisi yapıldığı ortaya çıktı.









Özelleştirme kararı alınmadan aylar önce BMC’ye atölye ve alan tahsis edilmesi, “ihalenin adrese teslim” olacağını ortaya koyuyor.









Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirilmesi ilk olarak gündeme geldiğinde fabrikanın, bir dönem AKP MKYK üyesi de olan Ethem Sancak ile Katar ortaklığındaki BMC’ye devredileceği iddiaları gündeme gelmişti. Muhalefet partileri, fabrikanın Sancak’a ‘adrese teslim’ ihale yoluyla verileceğini dile getirmişlerdi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla, Resmi Gazete’nin 20 Aralık 2018 tarihli sayısında yayımlanan kararla, Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan ve ‘Tank Palet Fabrikası’ olarak bilinen Milli Savunma Bakanlığı 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü özelleştirme kapsamına alındı. Kararda, özelleştirmenin işletme hakkının devri yoluyla yapılacağı, işletme hakkının 25 yıl süreyle devredileceği belirtildi. 1975 yılında kurulan ve tamamen yerli üretim yapan Tank Palet Fabrikası’nda, ‘Fırtına Obüsü’ ile ‘Poyraz’ mühimmat ikmal aracının yanı sıra gündüz ve gece görüş dürbünleri, tank ve tırtıllı araç paleti üretiliyor. Fabrikada, Leopard 1 ve 2 tanklarının ve diğer tankların modernizasyonu da gerçekleştiriliyor.









Fabrikanın özelleştirilmesi kararına, muhalefet partileri ve Türk Harb-İş’ten tepki yükselirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, fabrikanın özelleştirme kararına yönelik tepkileri yatıştırmak için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte 4 Ocak’ta fabrikayı ziyaret etti.





Fabrikanın özelleştirme kararından geri adım atılmayacağının işaretini veren Akar, “özelleştirme kararının satış anlamına gelmediğini” de savundu. Akar, “Bunun anlamı işletme hakkının devredilmesidir. Burada satmak yok. Fabrikayı sattığımız yok. Personel tasfiyesi, personelin çıkarılması kesinlikle yok. Amacımız fabrikanın verimliliğini artırmak, teknolojik seviyesini yükseltmek, fabrikayı güçlendirmek ve stratejik seviyede ürünleri üretecek hale getirmektir. Ayrıca, diğer bir amacımız yurtiçi ve yurtdışında teknolojik potansiyelden azami ve süratle istifade edilmesini sağlamaktır” görüşünü savunuyor.





Bakanlık, geçen hafta da fabrikaya yeni bir emir göndererek, fabrikanın tank bölümünde bulunan imalat atölyesinde 4 bin 200 metrekarelik bir bölüm ile 3 dönüm büyüklüğünde üzeri beton kaplı olan bir arazinin BMC’ye bedelsiz olarak tahsis edilmesini istedi. Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirme kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından 6 ay önce ve Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra fabrikada BMC’ye bedelsiz alan tahsis edilmesi, özelleştirme ihalesinin de ‘adrese teslim’ olacağını ortaya koydu.









Türkiye’nin ana muharebe tankı olarak tanıtılan Altay’ın seri üretimi ve bu tank için motor geliştirme ihalesini geçen yıl BMC kazanmış, BMC’nin bu tankı Sakarya’nın Karasu ilçesinde yapacağı fabrikada üreteceği açıklanmıştı. Ağustos ayında BMC’ye Sakarya’ya yapılacak yatırım için KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, yüzde yüz oranında kurumlar vergisi indiriminin de aralarında bulunduğu ‘süper teşvik’ olarak adlandırılan devlet teşviki sağlanmıştı. Ancak ekim ayında BMC’nin Karasu’daki fabrikasının inşaatı durduruldu. Tank Palet Fabrikası’nın devriyle BMC’nin sıfırdan fabrika kurmak yerine halihazırdaki fabrikanın modernizasyonu ile tank üretimine başlayacağı ifade ediliyor.