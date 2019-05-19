Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş yazardan Yıldırım’ı protesto edenlere tehdit /19 Mayıs 2019 16:07

Yandaş yazardan Yıldırım’ı protesto edenlere tehdit

Eski AKP milletvekili ve yandaş Star yazarı Mehmet Metiner, Binali Yıldırım’ı operada protesto edenlere, “Haddinizi anladığınız dilden bildirmesini biliriz” diyerek tehdit etti.

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Türkiye Cumhurriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmasının 100. yılı dolayısıyla hazırlanan, Samsun Devlet Opera ve Balesi’nce sahneye konulan 'Yeniden Doğuş' operasının gösterimine katılan Binali Yıldırım’ı seyirciler “Her şey çok güzel olacak” sloganları ile protesto etmişti.

Yandaş Metiner'in, Star gazetesinde yayımlanan “Mustafa Kemal’ın askerleri’ymişler!” başlıklı köşe yazısında Yıldırım’ı protesto edenler için, “Haddinizi anladığınız dilden bildirmesini biliriz” diyerek tehdit etti.

Metiner yazısında, “O koca koca adamlar ve kadınlar bir ağızdan böğürüyorlar: ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” ifadeleriyle hakaretlerine devam etti.

Metiner’in “Mustafa Kemal’ın askerleri’ymişler!” yazısından ilgili bölümü şöyle:

“Ne çok seviyorlar asker olmayı! Bir de sorarsanız ‘Koşulsuz biata ve itaata karşıyız. Lider kültüne hayır’ derler! ‘Ötekileştirmeye ve kutuplaştırmaya karşıyız’ derler.  

Oysa yaptıkları düpedüz bu! Yıldırım’ın şahsında AK Partilileri Mustafa Kemal üzerinden ötekileştiriyorlar. Hem ötekileştiriyorlar hem de düşmanlaştırıyorlar. 

Kimin askeri veya elemanı olursanız olun haddinizi bilmezseniz, edep sınırlarını aşarsanız, kibirli ve küstah bir tavırla kininizi üstümüze boca etmeye kalkışırsanız, dahası densizce bize parmak sallamaya devam ederseniz size haddinizi anladığınız dilden bildirmesini biliriz.”

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