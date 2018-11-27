Samanyolu Haber /Politika / Yandaş yazara göre AKP içindeki ekipler birbirini yemek için 'akıl almaz yöntemler' deniyor /27 Kasım 2018 11:40

Yandaş yazara göre AKP içindeki ekipler birbirini yemek için 'akıl almaz yöntemler' deniyor

AKP yandaşı Yenişafak yazarı Hasan Öztürk, AKP içindeki ayak oyunlarını yazdı. Öztürk, "AK Parti içindeki bazı ekipler, birbirlerini tasfiye etmek için gerçekten akıl almaz yöntemler kullanıyor" dedi.

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 Öztürk, "AK Parti'deki rekabet alışılagelmişin dışında" başlığıyla yayımlanan yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti Genel Başkanı sıfatıyla partisinin tüm kademelerini uzun zamandır belli prensipler etrafında yeniden inşa etmeye çalışıyor. Ancak, 16 yıllık iktidar olmanın şımarıklığından mı, vurdumduymazlıktan mı, alternatifsiz oldukları inancından mı bilinmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onca çabasına, uyarısına, ısrarına rağmen bu konuda beklenen seviye yakalanamadı" ifadesini kullandı.

"Cumhur İttifakı'nın çatlatılması sürecinde de gördük. Şimdi aday belirleme aşamasında da görüyoruz. AK Parti içindeki bazı ekipler, birbirlerini tasfiye etmek için gerçekten akıl almaz yöntemler kullanıyor" diyen Öztürk şöyle devam etti:
- 'Hayırda yarışmak', 'Hayırda rekabet' diye tanımlanırdı eskiden ve 'Arkadaşım yapamaz demiyorum ama ben daha iyisini yaparım' diye yola çıkan dava adamları vardı. Şimdiyse, rakip gördüğünü ipe sapa gelmez iddialarla rezil etmeye varacak şekilde yıpratma çabası. Mevcut belediye başkanlarından öyle isimler tanıyorum ki isimleri o şehirlerle, o ilçelerle özdeşleşmiş. İsimlerinin hem halkta karşılığı var hem Erdoğan nezdinde. Fakat birileri o isimleri itibarsızlaştırmak için 'satılık kalemler' de kullanarak yoğun bir faaliyet yürütüyor.

Yeniden adaylıkları konusunda karar alıcıların kafasında istifham oluşturmaya çalışıyor. Yazık oluyor. Hem dava adamlarını biçiyorlar, hem onlardan memnun olan hemşehrilerini cezalandırıyorlar. Bu konuda radikal kararlar alınmazsa, Ak Parti'nin yerelde yapmak istediği dönüşüm maalesef başarılamayacak. Bilmem anlatabiliyor muyum?
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