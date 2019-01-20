Samanyolu Haber /Gündem / Amerikalı gazeteciden Saray yandaşına : Diktatörünüz sahte bir darbe sahneledi ve kullandı /20 Ocak 2019 14:58

Amerikalı gazeteciden Saray yandaşına : Diktatörünüz sahte bir darbe sahneledi ve kullandı

NBA oyuncusu Enes Kanter’in “Can güvenliğim yok, maç için Londra’ya gitmeyeceğim.” sözlerini hafife alan gazeteci Ragıp Soylu’ya televizyon sunucusu Keith Olbermann cevap verdi: “Kanter’i ve ailesini rahat bırakın.”

SHABER3.COM


ABD’nin önde gelen TV program suncularından Keith Olbermann, NBA’de forma giyen Enes Kanter‘in Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerini CNN’de anlatmasını eleştiren hükümet yanlısı bir Türk gazeteciye sert çıktı.


Ünlü gazeteci, Kanter’in CNN’de “can güvenliğim yok” açıklamasını, “Dürüst olmak gerekirse bunlar iğrenç ötesi. Türkiye, kamuoyunun bir numaralı düşmanı olan PKK lideri Abdullah Öcalan’ı bile idam etmedi.” sözleri ile hafife alan Ragıp Soylu’ya cevap verdi.



OLBERMANN: BU ÜLKEYİ KIZDIRMADAN KANTER’İ VE AİLESİNE RAHAT BIRAKIN

Olbermann, Twitter üzerinden, “Diktatörünüz sahte bir darbe sahneledi ve kullandı, çoğunuz çok aptaldınız ve bunu gözlemlemekten, dikkate almaktan korkuyordunuz! Ve tüm akıllı olanlar tutuklandı ve / veya tehdit edildi. Bu ülkeyi (Amerika) kızdırmadan önce Kanter’i, ailesini ve ABD’dekileri yalnız bırakın ve s…. gidin!.. #NBA.” şeklinde cevap verdi.



ABD medyası, Kanter’in can güvenliği sebebiyle takımı New York Knicks’in Londra’daki maçına gidememesine geniş yer vermeye devam ediyor. ABD medyası Türkiye’nin Kanter hakkında ‘kırmızı bülten’ çıkarma talebini yakından takip ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Amerikalı gazeteciden Saray yandaşına : Diktatörünüz... Sonraki Haber >>

İngiliz ordusu giyilebilir jet teknolojisi Daedalus’u kullanıyor

İngiliz ordusu giyilebilir jet teknolojisi Daedalus’u kullanıyor

Esnaf AKP'li vatandaşa karşı çıktı: Amca cebinde kaç para var?

Esnaf AKP'li vatandaşa karşı çıktı: Amca cebinde kaç para var?

Dikkat, görüntü fotoşop değildir!

Dikkat, görüntü fotoşop değildir!

AKP'li Belediye Başkanı: %52'nin altına düşersek bizi kazığa oturturlar

AKP'li Belediye Başkanı: %52'nin altına düşersek bizi kazığa oturturlar

Ah bunu bir bilselerdi!..

Ah bunu bir bilselerdi!..

Üniversitede patlama : 3 kişi yaralı

Üniversitede patlama : 3 kişi yaralı

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

Tren istasyonunda palalı adam paniği

Tren istasyonunda palalı adam paniği
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:09:58