Amerikalı gazeteciden Saray yandaşına : Diktatörünüz sahte bir darbe sahneledi ve kullandı



ABD’nin önde gelen TV program suncularından Keith Olbermann, NBA’de forma giyen Enes Kanter‘in Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlallerini CNN’de anlatmasını eleştiren hükümet yanlısı bir Türk gazeteciye sert çıktı.









Ünlü gazeteci, Kanter’in CNN’de “can güvenliğim yok” açıklamasını, “Dürüst olmak gerekirse bunlar iğrenç ötesi. Türkiye, kamuoyunun bir numaralı düşmanı olan PKK lideri Abdullah Öcalan’ı bile idam etmedi.” sözleri ile hafife alan Ragıp Soylu’ya cevap verdi.















OLBERMANN: BU ÜLKEYİ KIZDIRMADAN KANTER’İ VE AİLESİNE RAHAT BIRAKIN

Olbermann, Twitter üzerinden, “Diktatörünüz sahte bir darbe sahneledi ve kullandı, çoğunuz çok aptaldınız ve bunu gözlemlemekten, dikkate almaktan korkuyordunuz! Ve tüm akıllı olanlar tutuklandı ve / veya tehdit edildi. Bu ülkeyi (Amerika) kızdırmadan önce Kanter’i, ailesini ve ABD’dekileri yalnız bırakın ve s…. gidin!.. #NBA.” şeklinde cevap verdi.













ABD medyası, Kanter’in can güvenliği sebebiyle takımı New York Knicks’in Londra’daki maçına gidememesine geniş yer vermeye devam ediyor. ABD medyası Türkiye’nin Kanter hakkında ‘kırmızı bülten’ çıkarma talebini yakından takip ediyor.