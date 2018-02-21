Yandaş yazardan Selvi'ye: AKP'ye yaranmak için oyu %55'e çıktı anketini uydurdu

Yandaş medyada ilginç bir tartışma yaşanıyor. AKP'ye yakın yazarlar birbirini yalanlıyor. Yılman, Selvi'nin "Afrin operasyonuyla birlikte uzun bir süre sonra AKP’ye oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 55’e çıktı" ifadeleriyle paylaştığı ancak hangi araştırma şirketine ait olduğu ya da ne zaman yapıldığı bilgisi dahi yer verilmeyen anketten Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım veya AKP'den herhangi birisinin bilgisi olmadığını yazdı.







Yılman, "Abdülkadir Selvi’nin iktidara yaranma, hoş görünme maksadıyla yaptığı işgüzarlıktan başka bir şey değil" ifadesini kullandı.





Yılman'ın "Muhalif olsa da Afrin operasyonuna destek verenlerin oranı çok yüksek" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:





''Önce iktidara yakın anket şirketlerinden birkaçını, sonra da iktidara yakın birkaç kritik ismi aradım. Merak ettim Selvi’nin bahsini ettiği anketlerde Afrin’in AK Parti’nin oy oranını artırdığı sonucuna vardıran sualin ne olduğunu. Ve öğrendim ki ne Cumhurbaşkanı’nın, ne Başbakan’ın, ne de AK Parti’deki herhangi bir siyasinin sözü edilen anketten haberi yok. Yapılan anketler var ama hiçbirinde, “Afrin operasyonu dolayısıyla AK Parti’nin oyunda artış var mı yok mu?”yu öğrenmek için yöneltilen bir soru yok. Ve dolayısıyla böyle bir çıkarım da yok! Bu işlerle özellikle muhatap olan bir kaynağıma göre bu çıkarım Abdülkadir Selvi’nin iktidara yaranma, hoş görünme maksadıyla yaptığı işgüzarlıktan başka bir şey değil.





Bence de durum aynen kaynağımın dediği gibi. Çünkü evet, kamuoyunda tıpkı kuafördeki Kemalist kadın gibi iktidara çok sıkı muhalif olmasına karşın mesele Afrin’e gelince hiçbir siyasi çıkar filan gözetmeden operasyona destek verenlerin oranı çok yüksek. Ama bu destek devlete, TSK’ya, Mehmetçik’e! Ha, şu anda bu siyasetin yürütücüsü AK Parti olduğu için dolaylı destek alıyor olabilir, ama buradan yola çıkıp işi oya tahvil etmeye, iç siyasete etkisiyle açıklamaya kalkmak ve dahası, “Afrin Operasyonu nedeniyle AK Parti’nin oyunda büyük bir artış var. Oran % 55’lere çıktı” demek, en hafif deyimle çiğliktir! Çok büyük çiğliktir hem de!''

