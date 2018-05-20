Yandaş yazar: Paniğe gerek yok, Reis kaybedeceği seçimi yaptırmaz





24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala yapılan kamuoyu araştırmalarında AKP-MHP ittifakının oy oranlarının düşük çıkması ve Erdoğan'ın ilk turda kazanamayacak olması, "AKP'yi paniğe sevk etti, Erdoğan rahatsız" şeklinde yorumlara yol açıyordu.





Özellikle ekonominin de alarm sinyalleri vermesi, hükümet cephesinde ciddi rahatsızlıklara yol açıyor. Odatv'de yer alan habere göre ise AKP’ye yakın Diriliş Postası gazetesinde yazan Murat Akan, 24 Haziran seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir mesaj yayımladı.





“Rehavete kapılmayın yeter” diyen Murat Akan, “Paniğe gerek yok, Reis kaybedeceği seçimi yaptırmaz...” şeklinde bir paylaşımda bulundu.