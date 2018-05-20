Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş yazar: Paniğe gerek yok, Reis kaybedeceği seçimi yaptırmaz /20 Mayıs 2018 20:20

Yandaş yazar: Paniğe gerek yok, Reis kaybedeceği seçimi yaptırmaz

AKP’ye yakın Diriliş Postası yazarı Murat Akan, 24 Haziran seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

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24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala yapılan kamuoyu araştırmalarında AKP-MHP ittifakının oy oranlarının düşük çıkması ve Erdoğan'ın ilk turda kazanamayacak olması, "AKP'yi paniğe sevk etti, Erdoğan rahatsız" şeklinde yorumlara yol açıyordu.

Özellikle ekonominin de alarm sinyalleri vermesi, hükümet cephesinde ciddi rahatsızlıklara yol açıyor. Odatv'de yer alan habere göre ise AKP’ye yakın Diriliş Postası gazetesinde yazan Murat Akan, 24 Haziran seçimlerine ilişkin dikkat çeken bir mesaj yayımladı.

 “Rehavete kapılmayın yeter” diyen Murat Akan, “Paniğe gerek yok, Reis kaybedeceği seçimi yaptırmaz...” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Murat Akan'ın mesajına sosyal medyadan tepki geldi. Tepkilerin ardından ise Akan, tweetini sildi. Haberde yer alan bilgilere göre Murat Akan’ın mesajı akla daha önceki seçimlerde “trafoya kedi” denilerek açıklanan elektrik kesilmesi olayı ve “mühürsüz oylar” tartışmasını getirdi.



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