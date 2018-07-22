Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş yazar: Girmeyin tarikat, cemaatlere... Anladınız siz onu! /22 Temmuz 2018 18:13

Yandaş yazar: Girmeyin tarikat, cemaatlere... Anladınız siz onu!

AKP iktidarına yakın yandaş Star Gazetesi yazarı ve 24 TV programcısı Ardan Zentürk, son günlerde cemaat ve tarikatlara yönelik operasyonlar yapılacak iddialarına ilginç bir tweetle katıldı.

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Erol Özkasnak'ın 28 Şubat döneminde gösterdiği çaba sebebiyle ödüllendirilmesini istediği, dönemin Kanal 6 televizyonu çalışanı, şimdilerin hızlı AKP'lisi Ardan Zentürk Twitter'dan son günlerin önemli tartışmasına katıldı.

Hesabından, “Girmeyin tarikat cemaat adı altında yapılanmış bir takım örgütlere…” diyen Zentürk, “Eğer dini bir sorunuz varsa bu ülkede 75 İlahiyat Fakültesi, bunlarda görevli binlerce akademisyen var, onlara ulaşın, ne bileyim, cuma namazı kıldığın camiin imamı da yeter aslında…” diyerek devam etti. Zentürk en sonunda ise “Anladınız siz beni…” diyerek mesajını tamamladı.

DEVLET-MİLLET KONTROLÜ
Zentürk konuyla ilgili attığı diğer tweetlerde de ''Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partilerden acil talebimiz: SİVİL TOPLUM KURULUŞU tanımını yapın!.. Bu kuruluşların içinde kimler yer alıyor bir görelim. Devamında STK'LARDA ŞEFFAFLIK KANUNU talep ediyoruz. Para nereden geliyor, nasıl kullanılıyor, DEVLET-MİLLET  KONTROLÜ!..'' diye yazdı

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