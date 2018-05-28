Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Yazar bile isyan etti... Böyle devam edecekseniz 'Cumhur İttifakı'na benden oy yok! /28 Mayıs 2018 13:56

Yandaş Yazar bile isyan etti... Böyle devam edecekseniz 'Cumhur İttifakı'na benden oy yok!

Yandaş Yazar AKP'lilerin MHP'lilerin saldırısına sessiz kalmasına tepki gösterdi... Böyle devam edecekseniz 'Cumhur İttifakı'na benden oy yok"

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Yeni Şafak yazarı Cemile Bayraktar, MHP'lilerin Ankara'da bayrak asma çalışması yapan Saadet Partililere yaptığı saldırıya tepki gösterdi. Bayraktar, "Saadet’e oy vermeyebilirsiniz ama MHP ile ittifak var diye bu saldırıları sümenaltı edemezsiniz" diyerek, "Böyle devam edecekseniz 'Cumhur İttifakı'na benden oy yok" ifadesini kullandı.

Ankara’da seçim çalışması yapan Saadet Partili bir gruba MHP’liler saldırdı. Gerginliğin büyümesi üzerine olay yerine gelen Ankara milletvekili adayı Mehmet Fethi Öztürk’ün de aralarında bulunluğu Saadet Partili 7’si ağır 15 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren MHP’lilerin başında Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya’nın bulunduğu kaydedilirken; MHP’den yapılan açıklamada partililerin ‘meşru müdafaa’ hakkını kullandığı savunuldu.

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen’in Twitter’da yaptığı paylaşımdaki “Saadet'lilere saldırıyla ilgili bazı MHP'liler özürü kabahatinden büyük açıklamayla ‘biz sizi HDP'li sandık’ demiş” iddiası da Saadet Partisi yetkilileri tarafından teyit edildi. Bilgen, “Her türlü provakasyona karşı sorumluluk ve dikkatli olma çağrısı yapıyoruz” çağrısında da bulundu.

Twitter'dan yaşananlara tepki gösteren Bayraktar, "Saadet’e oy vermeyebilirsiniz ama MHP ile ittifak var diye bu saldırıları sümenaltı edemezsiniz,bunun sorumluluklarının hesap vermesi lazım" diye yazdı.





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