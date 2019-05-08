Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş yazar açık açık yazdı: AKP 7 Haziran taktiğiyle başarı hedefliyor /08 Mayıs 2019 10:06

Yandaş yazar açık açık yazdı: AKP 7 Haziran taktiğiyle başarı hedefliyor

AKP hükümetinin tek başına iktidar olma çoğunluğunu kaybederek büyük bir yenilgiye uğradığı 7 Haziran 2015 seçimleri ve sonrasında yaşanan süreci hatırlatan yandaş yazar Abdülkadir Selvi, Tayyip Erdoğan’ın 7 Haziran’da uyguladığı taktiği uygulayarak “kazandığını” yazdı.

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Selvi’nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

7 HAZİRAN TAKTİĞİ

“AK Parti bir İstanbul hareketi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un siyaset sahnesine taşıdığı bir lider. Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz seçim startı verilmeden, “İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder” demişti. Erdoğan son MYK toplantısında ise “Seçimler yenilendiği taktirde kazanırız” demişti. Erdoğan, 7 Haziran seçimlerinden sonra koalisyon hükümetinin kurulmasına karşı çıkmış, 1 Kasım’da yeniden seçimi zorlamış ve kazanmıştı. Erdoğan bir kez daha aynı yöntemi kullandı ve kazandı.”

‘AKP 31 MART’TA YAŞADIĞI ŞOKTAN SONRA BU KEZ İŞİ SIKI TUTACAK’

Yazısını, “Dün YSK konuştu, 23 Haziran’da ise İstanbul halkı konuşacak” diye sonlandıran Selvi, AKP’nin “31 Mart’ta yaşadığı şoktan sonra işi sıkı tutacağını” yazarak şunları kaydetti:

“AK Parti, 31 Mart gecesi yaşadığı İstanbul şokundan sonra bu kez işi sıkı tutma kararlılığında. AK Parti’nin kampanyasını yine Cumhurbaşkanı Erdoğan yürütecek. MHP Lideri Bahçeli de “Seçimlere kadar mitilimi İstanbul’a sereceğim” demişti. Burada önemli bir nokta AK Parti’nin izleyeceği seçim stratejisi olacak. 31 Mart’taki, Beka söylemi ve kutuplaştırıcı söylem yerine bu kez daha kucaklayıcı bir dil tercih edilebilir. Bu arada İstanbul seçimlerinde belirleyici olan Kürt seçmene yönelik AK Parti’nin yeni bir strateji oluşturması gerekiyor. Bu arada Erdoğan’ın ne yapıp, edip 31 Mart’ta sandığa gitmeyen,”Kırgın AK Partileri” sandığa götürmesi gerekiyor.

Dün YSK konuştu, 23 Haziran’da ise İstanbul halkı konuşacak.”
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