Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Yavuz Bingöl de Gezi İddianamesine girdi /05 Mart 2019 10:33

Yandaş Yavuz Bingöl de Gezi İddianamesine girdi

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili iddianamede türkücü Yavuz Bingöl'ün de ismi yer aldı. İddianamede, Bingöl'ün 6 Haziran 2013'te yapılan yürüyüşe ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeye katıldığı belirtildi.

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Gezi Parkı eylemleriyle ilgili iddianamede Yavuz Bingöl'ün de adı yer aldı. İddianamede Bingöl'ün, 6 Haziran 2013'te yapılan yürüyüşe katıldığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:
"06.06.2013 günü yaşanan olaylara bakıldığında; saat 19:00'da aralarında Edip AKBAYRAM, Zülfü LİVANELİ, Yavuz BİNGÖL ve Volkan KONAK'ın da olduğu sanatçılar Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Galatasaray Lisesi'nden Taksim Meydanı'na yürümüşlerdir."

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Bingöl'ün dönemin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Taksim Dayanışması'yla yapılan görüşmeye de katıldığı ifade edildi.

Geçtiğimiz 26 Şubat’ta Yavuz Bingöl’ün doğum gününe katıldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ise “davacı mağdur” sıfatıyla yer alıyor
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