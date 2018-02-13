Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş şirketlere Afrin piyangosu: 1000 tane zırhlı araç alınacak... /13 Şubat 2018 02:06

Yandaş şirketlere Afrin piyangosu: 1000 tane zırhlı araç alınacak...

Afrin operasyonu bahanesi ile iktidara yakın şirketlere piyango vurdu...

SHABER3.COM

İlk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında, toplam 9.4 milyar dolar bedeli olan 55 proje değerlendirilirken bu toplantının ayrıntıları da netleşmeye başladı.
 
C4defence.com’un haberine göre ,Ocak ayının son günü Beştepe’de yapılan 7 saatlik toplantıda TSK’ya 1000’e yakın yeni zırhlı araç alınması kararlaştırıldı.

Bunlardan 170’ten fazlasını acil olarak alınması öngörülen Nurol Grubu’na ait FNNS firmasının ürettiği 8x8 Pars zırhlı muharebe aracı oluşturuyor. Sitenin haberinde araçların fiyatları belirtilmezken, FNNS’nin daha önce Malezya ile yaptığı anlaşmalara göre aynı model bir ZMA’nın fiyatı 9.8 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. Malezya’ya satış fiyatı gösterge olarak alınırsa FNNS’den acil olarak satın alınacak araçların değeri 1.7 milyar dolara yaklaşıyor.

Aslen inşaat sektörüyle ilgilenen Nurol Holding, AKP döneminde önemli altyapı projelerini de kazanan bir topluluk olarak dikkat çekiyor. Kamuoyunda büyük tepki toplayan ve geçmeyen araçlar nedeniyle devlete büyük zarar neden olan Osmangazi Köprüsü’nün de içinde bulunduğu Gebze-İzmir Otoyolu, Ayaş Tüneli, İstanbul Metrosu’nun tüplü Boğaz geçişi dahil önemli bölümmleri, Batman’ın tarihi önemdeki Hasankeyf beldesini su altında bırakan Ilısu Barajı projesi bunlar arasında yer alıyor.
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