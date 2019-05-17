Geleneksel iftar sofrasında gazetecilerle sohbet eden Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan bu defa hükümeti eleştirdi.





Arslan, işsizlikteki tırmanışı durduracak politikaların acil olarak hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.





4 milyon 730 bine ulaşan işsizler ordusunun çalışanlar için de artık ciddi bir tehdit oluşturmaya başladığı uyarısını yapan Arslan, “Artık istihdamı artırmaya, işsizlik stoklarını eritmeye yönelik yatırımlara ihtiyaç var.” dedi.





"HÜKÜMET EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) MESELESİNİ ÇÖZSÜN"





Mahmut Arslan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın üzerinde çalıştıklarını söylediği yeni emeklilik sistemine de temas etti.





Arslan, “Böyle bir düzenlemeden haberdar değiliz. Beklentimiz EYT'lilerin sorununun çözülmesi. Eğer bu amaçla bir düzenleme yapılacaksa bunu olumlu buluruz.” dedi.





Türkiye'de emeklilik yaşının IMF'nin dayatmasıyla yükseltildiğini ve öylece de kaldığını ifade eden Arslan, “Mezarda emekliliğe o zaman da itiraz ettik. Yaşı yükselterek 4 çalışanın 1 emekliye bakacağı bir sistemin kurulacağını söylediler. O zaman 1,8 çalışan 1 emekliye bakıyordu. Yaşı yükselttiler, bugün de 1,8 çalışan 1 emekliye bakıyor. Hani mezarda emekliliği getirdiniz de ne oldu?” sorusunu yöneltti.





AKP'li belediyeler başta olmak üzere kamuda işçi statüsünde çalışanların ekseriyeti Hak-İş'e bağlı sendikalara üye. Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, hükümetin işsizliğe çare bulamadığını ve her fırsatta İşsizlik Fonu'ndan harcama yapmasından rahatsız olduklarını söyledi.





HAK-İŞ: İŞSİZLİK FONU'NDAN PARA HARCANMASINDAN RAHATSIZIZ





Mahmut Arslan, iktidarın birçok harcama için İşsizlik Sigortası Fonu'nu kullanmasından rahatsız olduklarını söyledi.





Hükümet 2009 yılında Güneydoğu Anadolu Projesi'nde kullanılmak üzere İşsizlik Fonu'ndan 14,5 milyar TL almış ve paranın 2011 yılına kadar fona iade edileceği taahhütünde bulunmuştu.





Ancak 14,5 milyar TL iade edilmediği gibi geçen yılın sonunda 11 milyar TL de kamu bankalarının sermaye ihtiyacını karşılamak için kullanılmıştı.





KAMUDA TOPLU SÖZLEŞME MASASI NİÇİN KURULMADI?





"Bu harcamalar fonun asıl sahibi olan işçi ve işverenin rızası olmadan yapılıyor.” diyen Arslan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) istihdam verilerini yayımlamamasını "çok endişe verici" diye niteledi.





Arslan, AKP hükümeti müzakere masasını kurmadığı için kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerine hâlâ başlayamadıklarına dikkati çekti.