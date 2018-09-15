Yandaş Müteahhit, 3. Havalimanında jandarmaya işçi barakalarını bastırdı

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçiler, olumsuz çalışma koşullarına servislerin yetersiz olması, yağmur altında kuyruklar oluşması da eklenince dün büyük bir protesto yürüyüşünde bulunmuştu.
İşçilerin tepkileri gece yarısı da sürdü. İşçilerin isyanı devam edince inşaat alanına TOMA’lar ve onlarca polis ve jandarma çevik kuvvet sevk edildi. Taleplerinin yerine getirilmesi yerine polis ve jandarmayı gören işçiler bu kez bir kez daha yürüyüş düzenledi.
İŞÇİLER GÖZALTINA ALINDI
Kötü çalışma koşulları nedeniyle iş durdurma eylemi yapan ve anlaşmaya varılamadığı için yarın da eyleme devam edeceğini duyuran 3. Havalimanı işçileri, gece gelen baskınla gözaltına alındı. Jandarmanın elinde bir liste olduğu ve koğuşlara girerek GBT taraması yaptığı bilgisine ulaşıldı.
Gece paylaşılan bilgiyle işçilerin yaya geçişine dahi izin verilmediğini, polisin koğuşlara girme ihtimalinin olduğu ifade edilmişti. İlerleyen saatlerde havalimanında bulunan koğuşlara jandarmanın kapıları kırarak gece baskını düzenlediği bilgisi verildi.
Koğuşların olduğu yere 6 tane İETT otobüsü getirildiği ve özel harekatın grup grup koğuşlara girerek işçilerin dışarı çıkmaması yönünde baskı yaptığı iddia edildi. İçerden ulaşılan bilgiye göre jandarmanın G blokta kalan koğuşlara girmeye başladığı, görüntü almak isteyen işçiler olursa gözaltı yapılacağı yönünde anons geçildiği öğrenildi.
G bloktan sonra H blok koğuşlarına giren jandarmanın tek tek GBT yaptığı, ellerinde isim ve fotoğraflı liste olduğu ve buna göre gözaltı yaptığı bildirildi.
"400 İŞÇİ GÖZALTINDA"
İşçilerle dayanışmak için şantiye alanına gelen HDP İstanbul Miletvekili Ali Kenanoğlu, koğuşlara kapıların kırılarak girildiğini ve 400'e yakın işçinin gözaltına alındığını açıkladı. HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sadece bir karakolda 200'ün üzerinde işçinin gözaltında tutulduğunu duyurdu.
HDP Miletvekili Züleyha Gülüm, "İçerdeki işçi arkadaşlar zorla işe başlatılmış. Çalışan işçi arkadaşlarımız, gözaltındaki işçilerin bırakılmaması nedeniyle eylemlerini devam ettireceklerini söylediler." dedi.
"İŞÇİLER TEHDİTLE İŞE ÇIKARILIYOR"
Dev Yapı İş Sendikası Başkanı Özgür Karabulut, "İşçilerin en temel haklarını karşılanmazken, sabah saatlerinde yüzlerce özel harekat polisleriyle baskın yapılıyor. İşçiler zorla, tehdit edilerek işe çıkarılıyor" dedi.
JANDARMA ŞANTİYEYE GİRİŞLERİ TUTTU
Öte yandan şantiye girişinde barikat kuran Jandarma, işçilerin bulunduğu alana girişlere izin vermiyor.
İYİ-SEN'DEN AÇIKLAMA
İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN), görüşmede işçilerin taleplerinin yerine getirileceğini taahhüt edilmesiyle birlikte, bunun ancak işçilerin örgütlü gücüyle hayata geçebileceğine vurgu yaparak “Mücadele devam ediyor” açıklamasında bulundu.
İYİ-SEN açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Üçüncü havalimanında mücadele devam ediyor
Bugün başlayan üçüncü havalimanındaki direniş, şantiyede çalışan işçilerin en temel hakları olan barınma, ulaşım, yemek ve güvenli çalışma taleplerini içeriyordu.
İş bırakma eylemimiz yüzlerce işçinin sabahtan itibaren patron baskısına rağmen kararlılıkla devam ederken, bu kararlılık sonucunda patronun işçilerle masaya oturmasını sağladı.
İşçilerden oluşan bir heyet şantiye yönetimine aralarında barınma, ulaşım, yemek ve güvenli çalışma konularını da içeren 15 maddelik bir teklif sunuldu.
İşçilerin bu taleplerini kabul eden patron, en kısa sürede bu istekleri yerine getireceğini taahüt etti.
İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası olarak gerek 3. havalimanı şantiyesinde, gerekse de diğer şantiyelerde yaşadığımız deneyimlerin ışığında bu taahütün ancak işçilerin örgütlü gücü sonucunda yerine getirileceğini biliyoruz.
Üçüncü havalimanı şantiyesindeki direnişin kazanım elde edebilmesinin ve şantiyedeki şartların iyileşmesinin tek yolu işçilerin örgütlülüğünün güçlenmesinden geçmektedir.
Bu nedenle işyerinde patronun sözlerini izleyecek bir şantiye komitesi mutlaka kurulmalı ve tüm kısımlarda komiteler aracılığıyla örgütlülük sürdürülmelidir.
İYİ-SEN, patronlara karşı inşaat işçilerini bir kez örgütlenmeye çağırırken, “gücümüz birliğimizden gelir” sözünü hatırlamaktadır.
Üçüncü havalimanında da, diğer şantiyelerde de inşaat işçisi örgütlü gücüyle kazanacak!”