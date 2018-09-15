Yandaş Müteahhit, 3. Havalimanında jandarmaya işçi barakalarını bastırdı

"400 İŞÇİ GÖZALTINDA"

İşçilerle dayanışmak için şantiye alanına gelen HDP İstanbul Miletvekili Ali Kenanoğlu, koğuşlara kapıların kırılarak girildiğini ve 400'e yakın işçinin gözaltına alındığını açıkladı. HDP İstanbul Milletvekili Erkan Baş ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sadece bir karakolda 200'ün üzerinde işçinin gözaltında tutulduğunu duyurdu.













İYİ-SEN'DEN AÇIKLAMA





İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası (İYİ-SEN), görüşmede işçilerin taleplerinin yerine getirileceğini taahhüt edilmesiyle birlikte, bunun ancak işçilerin örgütlü gücüyle hayata geçebileceğine vurgu yaparak “Mücadele devam ediyor” açıklamasında bulundu.





İYİ-SEN açıklamasında şu ifadelere yer verildi:





“Üçüncü havalimanında mücadele devam ediyor





Bugün başlayan üçüncü havalimanındaki direniş, şantiyede çalışan işçilerin en temel hakları olan barınma, ulaşım, yemek ve güvenli çalışma taleplerini içeriyordu.





İş bırakma eylemimiz yüzlerce işçinin sabahtan itibaren patron baskısına rağmen kararlılıkla devam ederken, bu kararlılık sonucunda patronun işçilerle masaya oturmasını sağladı.





İşçilerden oluşan bir heyet şantiye yönetimine aralarında barınma, ulaşım, yemek ve güvenli çalışma konularını da içeren 15 maddelik bir teklif sunuldu.





İşçilerin bu taleplerini kabul eden patron, en kısa sürede bu istekleri yerine getireceğini taahüt etti.





İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası olarak gerek 3. havalimanı şantiyesinde, gerekse de diğer şantiyelerde yaşadığımız deneyimlerin ışığında bu taahütün ancak işçilerin örgütlü gücü sonucunda yerine getirileceğini biliyoruz.





Üçüncü havalimanı şantiyesindeki direnişin kazanım elde edebilmesinin ve şantiyedeki şartların iyileşmesinin tek yolu işçilerin örgütlülüğünün güçlenmesinden geçmektedir.





Bu nedenle işyerinde patronun sözlerini izleyecek bir şantiye komitesi mutlaka kurulmalı ve tüm kısımlarda komiteler aracılığıyla örgütlülük sürdürülmelidir.





İYİ-SEN, patronlara karşı inşaat işçilerini bir kez örgütlenmeye çağırırken, “gücümüz birliğimizden gelir” sözünü hatırlamaktadır.





Üçüncü havalimanında da, diğer şantiyelerde de inşaat işçisi örgütlü gücüyle kazanacak!”