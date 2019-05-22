Yandaş MÜSİAD'çılara göre 'piyasada ufak bir sıkıntılı dönem oldu' ama o da atlatıldı...

Piyasaların döviz ve faiz kıskacında zor günler yaşadığı Türkiye'de TÜSİAD 'zor günler geçiriliyor' açıklamasını yaparken bunun aksini öne süren iş adamları da var.





AKP'ye yakın iş adamlarının toplandığı MÜSİAD'ın Başkanı Abdurrahman Kaan katıldığı programda 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul seçimleriyle ilgili YSK'nın kararını vicdanları rahatlatıcı ve isabetli bulduklarını belirtti.





Kaan, ''piyasalarda ufak sıkıntılı bir dönem geçirdik. Artık rakamlar bize yavaş yavaş sanayide dişlilerin döndüğünü gösteriyor. Biz bunları bir başlangıç olarak görüyoruz. Nice rekorlar kıracak ve azimle çalışarak daha yüksek yerlere geleceğiz." iddiasında da bulundu.





