Samanyolu Haber /Medya / Yandaş medyada musluklar kurudu... Demirören'den sigorta kararı /02 Şubat 2019 11:24

Yandaş medyada musluklar kurudu... Demirören'den sigorta kararı

Hükümetin desteklediği yandaş medya da yaşam mücadelesi vermeye başladı

SHABER3.COM

Demirören Medya Holding tasarruf tedbirlerini sürdürmeye devam ediyor.

Grubun son tasarruf tedbiri bütün çalışanları etkileyecek. Çünkü Demirören ailesi çalışanların özel sağlık sigortalarında kesintiye gitme kararını Şubat ayı itibarı ile uygulamaya koydu. Bu karara göre Demirören medya grubu çalışanları özel hastanedeki tedavilerinin yarısını kendileri ödeyecek.

Medyaradar'a ulaşan bilgilere göre çalışanlar arasında tepkiye neden olan ancak artan maliyetler nedeniyle zorunlu hale gelen bu tedbire yatarak tedavi masrafları dahil edilmedi.

Yani yatarak tedavi durumunda ortaya çıkan sağlık masraflarının yüzde 100'ü sigorta kapsamında ödenecek. Ancak muayene tahlil ve tetkik ücretlerinin yarısı çalışanlar tarafından ödenecek. Özel hastanelerde bu işlemlerin ücretlerinin pahalı olması nedeniyle çalışanların ödeyecekleri miktar maaşlarından 9 taksitte kesilecek.

 
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