Samanyolu Haber /Medya / Yandaş medya haber verdi: TRT'den 4 binden fazla kişi gönderilecek /19 Ağustos 2018 13:07

Yandaş medya haber verdi: TRT'den 4 binden fazla kişi gönderilecek

TRT'de yeniden yapılandırma çerçevesinde yandaş gazeteci tabiriyle 'temizlik' planlanıyor

SHABER3.COM

AKP yanlısı İnternethaber.com sitesinde yazarı Osman Diyadin, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in TRT'yi 'küçülerek büyütme’ projesi olduğunu yazdı. Acı reçete çerçevesinde kurumda büyük bir tasfiye yaşanacak ve merkez İstanbul'a taşınacak.

"TRT'de neler olacak neler?" başlığıyla yayımlanan yazının ilgili bölümü şöyle:

İşte Eren'in radikal kararları

1-TRT Genel Müdürlüğü Ankara’dan İstanbul’a taşınacak…

Yani Merkez İstanbul olacak..

Ankara’da sadece iki stüdyo kalacak…

Radikal bir karar;

2-TRT’nin Anadolu’da bulunan  iki yıl önce  sözde il müdürlüklerine dönüştürülen Bölge Müdürlükleri işlevi bu kez resmen ortadan kalkacak. Ankara ve İzmir dışında Bölge Müdürlüğü kalmayacak…

3-TRT’nin halen bünyesinde çalışan 8000'ün üzerindeki persenol  3.500’e düşürülecek. Sözleşmeli personel gündeme gelecek.

Nasıl olacak?

4-Emeklilikleri gelenler emekli olacak. Bu hedefle emeklilik vakti gelene yüzde 50, emekliliğine 5 yıl kalana yüzde 30 ek tazminat verilerek emekliliğe teşvik edilecek…

Peki kapatılacak bölge müdürlüklerindeki emekli olmayacak olan personel  ne olacak? Hepsi bir havuza alınıp oradan uygun ve boş olan devlet kadrolarına dağıtılacak.

Devam edelim radikal kararlara.

5-TRT bünyesinde bulunan bütün müşavirlik  kadroları kaldırılacak.

6-TRT’nin sahibi olduğu lojman gibi taşınmazlar  satılacak.Yani Bölge Müdürlüğü binaları ile birlikte Antalya Lara’daki TRT Tatil Köyü de satılacak.

7-TRT bünyesindeki 13 olan kanal sayısı  düşürülecek.

8-TRT’de bankamatik memur devri bitirilecek.

9-TRT Devlete yük olmayacak, yükü devletin üzerinden alacak.

10- Liyakatlı kadrolar oluşturulacak.

Yani temizlik yapılacak.
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