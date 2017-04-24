Yandaş işadamı malı mülkü Almanya'ya götürme derdine düştü

Hazine'yi böyle talan edecekler







Türk Hava Yolları, PTT, Halkbank, Ziraat Bankası, Çaykur, BOTAŞ ve Borsa İstanbul gibi Türkiye'nin en kıymetli varlıklarını fon çatısı altında spor olsun diye toplamadılar. Yabancı sermaye gelmez olunca döviz borçlarını ödemek, cari açığı kapatmak için lazım gelen para nasıl bulunacaktı! Senelik dış borç ödemesi 100 milyar doları bulan bir ekonominin döviz rezervleri eriyorsa havuzdaki deliği tıkamak mümkün değildir.







Müflis tüccar yahut kumarbaz adam ne yaparsa AKP Hükumeti de aynısını yaptı. Borç bulabilmek için elde avuçta kalmış ne varsa hepsini çuvala doldurdu, çarşıda haraç mezat satışa çıkardı. Varlık Fonu gibi iddialı bir isim vermelerine bakıp arkadaki asıl maksadı gözden ırak tutmayın. Kanunları hiçe sayarak Hazine'nin hissedarı olduğu şirketleri fona devrettiler.





SAYIŞTAY ARTIK HESAP SORAMAYACAK





Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sayıştay, Danıştay, Maliye, Merkez Bankası ile diğer üst kurullar bir anda devre dışı bırakıldı. Saray'ın tayin ettiği beş isimle fonun son sürat kararlar almasının yolu açıldı. Beklemeye tahammülleri yok. Zira şirketleri ipotek ettirmekten başka bir maksatları yoktu. Hisseler rehin verilecek, mukabilinde borç alınacaktı.





Piyasa çok iyi intibaı uyandırmak için Borsa İstanbul rekorlar kırıyor gibi gösterilmesi bir yana hakikatte para girişi yok ya da çok sınırlı. Ekonominin yüzde 3 büyüdüğü açıklansa da resmî işsiz sayısı 4 milyona tırmandı. Protesto edilen senet tutarı yüzde 24 artmış, 104 bin esnaf kepenk indirmiş. Amma velakin Türkiye uçuyor, tutabilene aşk olsun!





ALMANYA'DAN İKAMET İZNİ ALMAYA ÇALIŞAN YANDAŞ İŞADAMI!





Ekonominin istikbalinden derin endişe duyan yatırımcı bu 'palavra'lara inanmıyor tabiî. Bankalardaki dolar hesapları her hafta 2-3 milyar dolar artıyor. Fırsatını bulan işadamı yurt dışına kaçıyor. Bunların arasında TÜSİAD üyelerinden sonra ilk sırayı AKP'ye yakın iş adamlarının olması size de manidar gelmiyor mu?





Hele biri var ki Erdoğan'ın 'Nazi artığı' benzetmesi ile hedef aldığı Almanya'da ikamet izni almaya ve yatırım yapmaya çalıştığını duyunca hayretler içinde kaldım. Madem Almanya dedikleri gibi dış mihraksa, madem Türkiye kıskanılacak derecede muhteşem bir ekonomiye sahipse o işadamının Frankfurt'ta ne işi var? Erdoğan bu teşebbüsü duyarsa TOKİ'den o kadar ihale almış o işadamı ne yapmayı düşünüyor acaba! AKP'nin paralı troll ordusunun taş yağmuruna tutulmasın sonra...





DÖVİZ FAZLASI YOKSA FON NEYİN NESİ





Esasında Varlık Fonu iflas etmiş, fakat kimsenin 'iflas etti' diyemediği ekonomiyi biraz daha yüzdürmek için icat edildi. Bir devletin elinde döviz fazlası yoksa fon kurabilir mi? Kursa bile bu fona kim yatırım yapar? Türkiye'deki bankaların bile kredi vermediği yandaş müteahhitleri ayakta tutmak için Hazine malları rehin verilecekti.





İlk feda edilen şirket Çaykur oldu. Katar'dan 600 milyon dolar civarında borç alındığı ve Katarlıların Çaykur hisselerini rehin aldığı ortaya çıktı. Çaykur ile mahdut kalmayacak bu talan. Piyasa şartlarının çok üzerinde maliyetlerle alınan borçlar yüzünden Hazine iki kere zarara uğratılacak. Borçlar ödenmediğinde faturayı yandaş işadamları ödemeyecek. Hazine'ye dolayısıyla vatandaşa ait KİT'ler el değiştirecek. Yakında Rize çayının ambalajında Katar emirinin fotoğraflarını görürseniz şaşırmayın! Yaylalar 'Yeşil Yol' yalanıyla adamın ayağının altına halı gibi serilmiş çay paketinde fotoğrafı olmuş çok mu!





EMEKLİ MAAŞINA HACİZ GELEBİLİR





Çaykur'dan sonra sıra fona devredilen diğer şirketlere gelecek. Halkbank ya da Ziraat Bankası'na herhangi bir ülkenin herhangi bir bankasının alacaklarına mukabil el koyduğunu düşünün! Banka hesaplarına el konulacağı için milyonlarca emekli maaşını alamaz. Çiftçi erken ödeme için kapıya dayanan yeni patronlara dert anlatana kadar traktöründen arazisine kadar her şeyini kaybeder.





Batan ya da batırılan memleketlerin hikâyelerinden hiç ibret alınmamış. Osmanlı'dan borçların tahsili için kurulan Duyun-ı Umumî (Genel Borçlar İdaresi) tam bir asır sonra Varlık Fonu ile geri döndü. Bu sefer ecnebilere hacet kalmadı, bizzat AKP eliyle kuruldu.





Türkiye Varlık Fonu'ydu ismi, öyle mi? Ne kadar varlıklıymışız da kimsenin haberi yokmuş...





Tarık Ziya