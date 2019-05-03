Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş haber verdi: İstanbul Maltepe'deki sandık görevlileri terör şüphelisi /03 Mayıs 2019 12:45

Yandaş haber verdi: İstanbul Maltepe'deki sandık görevlileri terör şüphelisi

Yandaşlar haber verdi: İstanbul Maltepe'de seçim sandıklarında görevli olup ifadeye çağrılanlar ve yakınları terör soruşturmasına tabi tutulacak

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AKP'nin yayın organlarından Yenişafak'ta yer al habere göre İstanbul'da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dün, İstanbul'un Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 32 ayrı soruşturma başlatılırken vbu soruşturmalara dair detaylar verildi.

Soruşturmalar kapsamında savcılık, ilgili ilçe seçim kurullarından usulsüzlük yapıldığı ileri sürülen sandıklarla ilgili oy sayım tutanakları ve çalışan görevlilerin kimlik bilgilerini istedi.

100'ÜN ÜZERİNDE KİŞİ 'ŞÜPHELİ' SIFATIYLA İFADEYE ÇAĞRILDI

Bilgilerin ulaşmasının ardından savcılık, bu ilçelerde görev yapan sandık kurulu başkanı ve üyeleri ile sandık sayım sonuçlarının veri girişini yapan görevlilerden oluşan 100'ün üzerinde kişiyi 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırdı.

SÖZDE TERÖR İZİ ARANACAK

AKP'nin kaybettiği seçimi kazanmak adına başvurduğu yollardan biri de sözde terör örgütü üyesi ilan etme taktiği. Yandaş gazetenin haberinde yer alan detayda Anadolu Örgütlü Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu, Maltepe’da görev yapan ve birinci dereceden yakınları terör örgütleriyle bağlantılı olduğu düşünülen sandık başkanı ve üyeleriyle ilgili resen soruşturma başlattı. Soruşturma Bürosu, yürütülen soruşturma kapsamında bu kişilerin sandık başkanı ve üyesi olma şartları taşıyıp taşımadığını araştırırken vatandaş, kime göre terör örgütü, neye göre terör örgütü sorusunu soruyor.
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