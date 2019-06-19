Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş gazeteciden büyük gaf /19 Haziran 2019 19:16

Yandaş gazeteciden büyük gaf

Yandaş Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 23 Haziran seçimleri sonrası AKP'de çok ciddi bir iç hesaplaşma gerçekleşeceğini iddia etti.

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Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 23 Haziran seçimleri sonrası AKP'de çok ciddi bir iç hesaplaşma gerçekleşeceğini iddia etti.

23 Haziran seçimlerini değerlendiren hükümete yakın Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, seçimin ardından AKP'de hareketli günlerin yaşanacağını öne sürdü.

Dilipak, "Görünen o ki, AK Parti’de de, CHP’de de, hatta diğer partilerde de seçim sonrasına ertelenen çok ciddi bir iç hesaplaşma hazırlığı var" dedi.

Dilipak "Seçim sonrası mı" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümünde şunları kaydetti: 

(...) Görünen o ki, AK Parti’de de, CHP’de de, hatta diğer partilerde de seçim sonrasına ertelenen çok ciddi bir iç hesaplaşma hazırlığı var. Hatta bu hesaplaşma, AK Parti-CHP hesaplaşmasından sonuçları itibarı ile daha da can yakıcı olabilir. Yeni oluşumlar, ittifaklar gündeme gelebilir ve parlamento aritmetiğinde değişmeler yaşanabilir. Şimdi seçim öncesi, ‘rakip partiye koz vermemek için’ sesini yükseltmeyenlerin seslerini yükseltmeleri sürpriz olmayacaktır.
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