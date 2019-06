Yandaş ekibe Londra'daki prestijli okulda şok

Gazeteduvar'dan Nurettin Öztatar'ın haberine göre İngiltere’nin prestijli eğitim kurumlarından SOAS (The School of Oriental and African Studies – Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu), AA, TRT, YÖK, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Londra Büyükelçiliği ve THY sponsorluğunda düzenlenecek panele karşı tepkiler üzerine geri adım attı. ‘Sığınmacı akademisyenlerle’ ilgili panelin yeri, yurt dışında yaşayan Barış İçin Akademisyenler Dayanışması’nın “Kendi akademisyenlerini sığınmacı olmak zorunda bırakan bir ülkede, Suriye’den sığınmacı akademisyenlerin entegre edilmesini kutlayan bir etkinlik en iyi ihtimalle samimiyetsizdir” tepkisinin ardından değişti.



YER DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ YAPILDI



“Sığınmacı Krizleri ve Akademik Mirasın Yüksek Öğretim Yoluyla Geleceğe Taşınması” başlıklı panelin, SOAS’taki Brunei Gallery’de yapılacağı duyurulmuştu; Barış İçin Akademisyenler Dayanışması’nın tepkisi sonrasında panel Yunus Emre Enstitüsü’nde yapılacak. Panele katılım için kayıt yaptıranlara gönderilen yer değişikliği bildiriminde, yeni yer olarak panelin düzenleyicilerinden Yunus Emre Enstitüsü gösterildi. Buna göre, panel Yunus Emre Enstitüsü’nün Londra binasında düzenlenecek.

MEKTUPTA NE DENİYORDU?

Barış İçin Akademisyenler Dayanışması, ilk olarak SOAS’ta düzenleneceği duyurulan panelle ilgili bir açık mektup yayımlamış ve etkinliğin iptalini istemişti. ‘Akademik Özgürlük, Otoriteryanizm ve Türkiye’ başlıklı açık mektupta, bilim insanları SOAS’ın etkinliğe verdiği destekten dolayı derin bir hayal kırıklığı içinde olduklarını belirtmişti.

Mektupta, “Askeri cunta tarafından 1982’de kurulan YÖK, hükümetin son birkaç yıldır yürüttüğü saldırılarda ve tasfiyelerde anahtar rol oynamıştır” denilmiş, “Binlerce akademisyenin rastgele işten çıkarıldığı, yasal hakları gözetilmeden hapse atıldığı, hapis cezası aldığı, sadece sahip oldukları iddia edilen siyasi duruşları nedeniyle sığınmacı olmak zorunda kaldıkları bir ülkede, Suriye’den sığınmacı akademisyenlerin entegre edilmesini kutlayan bir etkinlik, en iyi ihtimalle samimiyetsizdir” ifadeleri kullanılmıştı.