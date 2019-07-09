Yandaş basın duyurdu: İlk S400 bataryası Rusya'dan yola çıktı, bugün Türkiye'ye ulaşacak

ABD ile krize neden olan Rus yapımı hava savunma sistemleri S-400’lerin bugün Türkiye’ye geleceği iddia edildi.







Habertürk'te MİT bağlantılı çalışan Çetiner Çetin imzasıyla yayınlanan haberde, S-400'lerin güvenlik nedeniyle Tver'deki askeri üsse alındığını yazdı. Geçtiğimiz Pazar günü saat 15:30 itibariyle iki büyük uçağa lojistik taşıması yapılan S-400'lerin, dün gece 21:00'da lojistik taşımasının tamamladığı ifade edildi. Rus askeri ve siyasi kaynaklar, uçakların Ankara'dan gelecek talimatla harekete hazır olacağını söylediği aktarıldı. Tver üssünden havalandığı iddia edilen S-400'lerin bugün gelmesinin planlandığı öne sürüldü.





'İLK ETAPTA SADECE BİR BATARYA GETİRİLECEK'





S-400'lerin kurulumu için özel teknik ekip daha önce Türkiye'ye gelmişti. Rusya'dan gelen 9 kişilik ekibin dışında, füze sisteminin kurulumu için teknik çalışmaları yapacak ekibin de pazartesi gününe kadar Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu. İlk etapta sadece bir S-400 bataryasının Türkiye'ye getirileceği, sevkiyatın aşama aşama gerçekleştirileceği kaydedildi.





'RUS BASINI: PAZAR GECESİ UÇAKLARA YÜKLENDİ'





Rus basınında, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füzelerinin sevkiyatının pazar gecesi başladığı iddia edildi. Rusya'da Yandex Haber bülteninde Avia.Pro havacılık haberleri sitesine dayanılarak 01.59'da geçilen haberde, "Bazı kaynakların teyit ettiğine göre, birkaç saat önce S-400 füze sistemlerinin askeri uçaklara yüklenmesine başlandı. Uçaklar Türkiye'ye sistemleri teslim edecek" denildi. Haber "Rus S-400'leri Türkiye'ye yollanıyor" başlığı ile duyuruldu.





Yandex'in servise koyduğu bu haberde, füze bataryalarının bir askeri kargo uçağına yüklenme anı fotoğrafına da yer verildi. Ancak haber Rusya'nın diğer haber ajanslarında yer almadı.





Habere göre, başlangıçta Türkiye'ye S-400'lerin deniz yoluyla gönderilmesi planlandı. Ancak daha sonra Rusya ordusuna bağlı askeri kargo uçaklarının kullanılmasına karar verildi.