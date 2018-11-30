Yamaç Paraşütünün İpi koptu! Pilot turisti kurtarırken hayatını kaybetti









Kalimpong bölgesinde yaşanan olay ‘I love Siliguri’ isimli facebook sayfasından paylaşıldı. Hindistan’a tatile giden 32 yaşındaki Gaurav Choudhary, bölgede yaygın bir turizm faaliyeti olan yamaç paraşütünü denemeye karar verdi. İkili havalandıktan kısa bir süre sonra paraşütün ipi koptu.





Pilot Purushottam Timsina, paraşütü dengeli bir şekilde yere indirmeye çalıştı ve Gaurav’u makul bir yükseklikten aşağı bırakmayı başardı ancak kendini kurtaramadı. Gaurav olayı bacağındaki kırıkla atlatırken, paraşüt pilotu hayatını kaybetti.





Olayın ardından Gaurav ve arkadaşları durumu polise bildirdi ve paraşüt pilotu için yeterli güvenlik önlemlerinin alınmadığını söyledi. Görüntülerde de pilotun kaskı olmadığı göze çarpıyor.