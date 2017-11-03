Yalova'da öğretmen anne 1 yaşındaki bebeği ile cezaevine girdi...





Yakınları Emine Toraman'ın durumunu ancak sosyal medya mesajları ile duyurmaya çalışıyor









Emine Toraman .. Biri bir yaşında diğeri 6 yaşında iki çocuğu var. KHK ile işinden atılan Toraman'ın eşi de tutuklu.. Yalova'da geçtiğimiz yıl gözaltına alınan öğretmen Emine Torman'ın o zaman iki aylık bebeği hastalanınca serbest bırakılmış... Çocuğu 1 yaşına gelince geçtiğimiz günlerde polis tekrar kapısını çalmış Bu sefer tutuklanan Emine Toraman 1 yaşındaki bebeği ile cezaevine gönderildi.. 6 yaşındaki kızı da, babası da cezaevinde olduğu için anneannesine kaldı..