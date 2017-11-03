Samanyolu Haber /Gündem / Yalova'da öğretmen anne 1 yaşındaki bebeği ile cezaevine girdi... /03 Kasım 2017 13:05

Yalova'da öğretmen anne 1 yaşındaki bebeği ile cezaevine girdi...

Türkiye’de OHAL döneminde bebekler ve kadınlar hukuksuz yere cezaevlerine atılıyor. Geçtiğimiz haftasonu dünya'da sosyal medyada 668 bebek için eylem yapılırken bu hafta sayı daha da arttı.

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Emine Toraman .. Biri bir yaşında diğeri 6 yaşında iki çocuğu var. KHK ile işinden atılan Toraman'ın eşi de tutuklu.. Yalova'da geçtiğimiz yıl gözaltına alınan öğretmen Emine Torman'ın o zaman iki aylık bebeği hastalanınca serbest bırakılmış... Çocuğu 1 yaşına gelince geçtiğimiz günlerde polis tekrar kapısını çalmış Bu sefer tutuklanan Emine Toraman 1 yaşındaki bebeği ile cezaevine gönderildi.. 6 yaşındaki kızı da, babası da cezaevinde olduğu için anneannesine kaldı.. 

Yakınları Emine Toraman'ın durumunu ancak sosyal medya mesajları ile duyurmaya çalışıyor 


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