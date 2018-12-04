'Yalova depremi, Marmara depreminin habercisi'

Yalova'da 30 Kasım'da meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin beklenen büyük Marmara depremi için bir uyarı niteliğinde kabul edilmesi gerektiğini söyleyen Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı ve Yüksek Jeoloji Mühendisi Engin Er, olası Marmara depreminin İtalya'dan dahi hissedilebileceği konusundan uyarılarda bulundu.





Yalova'daki depremin aslında münferit bir deprem olduğunu belirten Er, depremin bölgedeki faylarda bir rahatlamaya neden olmadığını söyledi.





Deprem bölgesindeki gerilimin bir başka bölgeye taşındığına dikkat çeken Er, "Bu taşınma yeni bölgedeki gerilimi arttırdı. 4.1 büyüklüğündeki bir deprem hiçbir depremin öncüsü veya artçısı değildir fakat bu depremi bir uyarı niteliğinde düşünmemiz lazım" dedi.













İTALYA'DAN DAHİ HİSSEDİLECEK





Yakın zamanda olması beklenen büyük Marmara depreminin deniz merkezli olduğunda tsunami tehlikesi dahi arz ettiğine dikkat çeken Er, "Eğer beklenen Marmara depremi 7.5 büyüklüğünde olur ve tek seferde kırılırsa bundan bırakın çevre illerin etkilenmesini Yunanistan, Bulgaristan, Avusturya, hatta İtalya'ya kadar bu depremin yaşandığı hissedilir. Böyle bir depremde tsunami tehlikesi dahi var. Gevşek, kötü zemine inşa edilmiş evlerde oturan insanların tamamı bu depremden olumsuz etkilenir" dedi.













EVİNİZİN ALTINDAN GEÇEN FAYI ÖĞRENİN





Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün kurumsal web sitesinde yayınlanan haritalar aracılığıyla insanların ev ve arazilerinin altındaki fay hatlarını öğrenebileceğini söyleyen Er, "2006'dan 2012'ye kadar Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğündeki mühendislerin arazideki yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Türkiye'deki hemen hemen tüm fay hatları tespit edildi. Bu fay hatlarının aktiviteleri üzerine bir çalışma yapıldı. Aktif olan fay hatlarının tümü haritada işaretlendi. Tüm bunları gösteren MTA'nın bir sayfası var. Bu sayfaya girip ölçeği büyüttüğümüz zaman mahallemizden yani evimizin ne kadar yakınından aktif fay hattı geçtiğini net bir şekilde bu sayfada görebiliyoruz. Tabi bunu sadece görmüş olmamız yeterli değil. Bizim bu bilinçle beraber planlarımızı revize etmemiz lazım" dedi.