Yalandan kim ölmüş! Yandaşlar Akın İpek kilise açtı manşetini nasıl attılar!

Havuz gazetesi Sabah ile AKP iktidarı yandaşı Türkiye Gazetesi bugün özel haber iddiası ile aynı haberi manşetten verdi. Haberlerde, gaspa uğrayan Koza İpek Holding sahibi Akın İpek için ‘İngiltere’de Hristiyanlara iyi görünmek için, aldığı bir evi kiliseye çevirdi.’ iddiası ortaya atıldı.





Ayrıca, ‘4 malikâne ve Lüksemburg’taki banka hesaplarında bulunan 84 milyon avroyu geri almak için açtığı davaları kazanamadığı’ öne sürüldü.









Bu iddialara sosyal medya hesabı üzerinde cevap veren Akın İpek, “Havuz medyasında yayınlanan hiç bir şeye inanmayın… Her kelimesi yalan. Kendi okurlarına dahi saygıları yok. Bıraktığımda kasalarım doluydu, (600 milyon dolardan fazla) tüm harcamalarım bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarımda görünür, Luxemburg da dava falan kaybetmedim..” cevabını verdi.





İpek iki gazetede de haberine özel çıkmasını ise şöyle değerlendirdi: “Havuz medyasında çıkan haberi; Özel haber diye Ebru Karatosun kızımız yapmıştı… Aynı haberi yine özel haber diye Yüksel Temel diye bir delikanlı da yapmış… Gençler, harfiyen aynı haberi farklı gazetelerde olmanıza rağmen, aynı anda nasıl hazırladınız???”





CADDENİN İSMİ TEMPLE (KİLİSE) OLUNCA ‘AKIN İPEK KİLİSE EVDE OTURUYOR’ YALANINI ATTILAR

Daha sonra kilise ev konusuna gelen Akın İpek, “Havuz medyasının kilise haberinin sebebi anlaşıldı… Londra da, Koza nın iş yerinin de bulunduğu ana caddenin adı Temple… (Temple kilise demek.) Genç gazeteci kızımız; Adresimizi okur iken, yanlışlıkla, caddeyi bina olarak okuyunca, Benim kilisede oturduğumu zannetmiş…





Genç gazeteci kızımızın canı sağolsun…Herkes hata yapabilir.

Önemli olan hatalardan ders almak…” dedi.