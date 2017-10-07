'Yalan söylüyorsun ifadeye gel'

ABD’de Başkan Trump’ın seçim kampanyası ile Rusya arasındaki bağlantıyı soruşturmak üzere Adalet Bakanlığı tarafından atanan ‘özel savcı’ Robert Mueller’in soruşturmaya dahil ettiği Türk işadamı Ekim Alptekin, DEİK bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye ABD İş Konseyi (TAİK) Yürütme Kurulu Başkanlığını bıraktığı Hürriyet tarafından haberleştirildi.







Ekim Alptekin en son ABD’ye Mayıs ayının 21 ile 23’ü arasında gelmiş, ATC-TAIK konferansına katılmış, kendisinin özel müfettiş Mueller tarafından ifadeye çağrılıp, çağrılmadığı sorularını ise cevapsız bırakmıştı. Hürriyet’ten Cansu Çamlıbel ise Alptekin’in Mayıs ayındaki Washington ziyaretinde Mueller ekibine ifade verdiğini, bu ifadede daha önce kendisinin tekrar ettiği şekilde Flynn’e ödediği paranın kendi cebinden olduğu ve bunu Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişmesinin önünde bir engel olarak gördüğü Fetullah Gülen’in gerçek yüzünün ortaya çıkartılmasına yönelik bağımsız bir araştırma yapması için kendi cebinden verdiğini söylediği görülüyor. Bu ifadeden iki gün sonra ise Amerikalı soruşturma ekibi bu ifadesinin ‘yalan’ olduğunu söyleyerek, avukatlarından Alptekin’in tekrar ifade vermesini istediler.





Alptekin’in bu kez Büyük Jüri önünde tekrar ifadeye çağrıldığı görülüyor.





Alptekin, Mayıs ayından beri ise ABD’ye gitmiyor. Bu da, Alptekin’in Büyük Jüri davetine icabet etmediğini gösteriyor. Bunun da kendisinin tutuklanma korkusu ile ABD’ye gelmediği sonucunu ortaya çıkarıyor.





ABD yasalarında göre Büyük Jüri davetini, yani mahkeme celbini ret etmek mümkün değil.





Hürriyet’in haberine göre, Avukatlarının soruşturma sürerken ABD’ye gelmesinin riskli olabileceği uyarılarını dikkate alan Alptekin’in yakın çevresine bu şartlar altında TAİK Başkanlığı görevini sürdürmesinin mümkün olmadığını söyledi. Buna göre TAİK içinde kasım ayındaki yapılacak genel kurulda görevi bırakması beklenen Alptekin’in yerine yeni bir isim arayışı başladı.





Uzun süredir Mike Flynn’in FBI ile anlaşıp, gerçekleri itiraf ettiği konuşuluyor. Mike Flynn’in Ekim Alptekin tarafından lobici olarak işe alındığı Trump başkanlık seçimini kazandıktan sonra ortaya çıkmıştı. Trump’ın Ulusal Güvenlik Başdanışmanlığını 23 gün yaptıktan sonra ise Flynn, Rus Büyükelçisi ile yaptığı görüşmeler hakkında yalan söylediğinden dolayı istifa etmek zorunda kalmıştı.





Flynn’in mart 2017 tarihinde ABD Adalet Bakanlığına başvurması ve Türk hükümeti adına lobicilik yaptım demesi ile, daha önce söylediği gibi 5 bin dolar değil 530 bin dolar parayı Ekim Alptekin’den aldığı ortaya çıkmıştı. Ne varki hikaye bununla da sınırlı değildi. 530 bin doların 80 bin dolarını Flynn’in Alptekin’e geri ödediği, Flynn’in doldurmak zorunda kaldığı yeni belgelerde ortaya çıkmış, bu 80 bin doların bir ‘komisyon’ olduğu Türk-ABD ilişkileri halkaları konuşulagelmişti. Bu yeni habere göre Mueller’in ekibinin de bu paranın Alptekin’in kendi cebinden değil, AKP hükümeti tarafından ödendiğine inandığını görüyoruz. Şüphesiz Mueller’in ekibinin bu paranın AKP tarafından ödendiği yolunda halen kamuoyunun bilmediği bazı kanıtları bulunmakta.





Flynn’in ilk kez gündeme gelmesi ise seçim gününde the Hill adındaki bir gazeteye yazdığı yazıda ‘Gulen’i iade edin, dış politikada Türkiye’nin önceliklerini dikkate alın’ yazısı ile dikkatleri çekmişti. Bu yazıyı yazdığında ise Flynn, Alptekin’in lobicisi olduğunu belirtmemişti. Bundan dolayı ABD Adalet Bakanlığının hakkında soruşturma açtığı ortaya çıkmıştı.





Mayısta ifade vermiş, Türkiye’ye geri dönmüş





Özel Savcı Mueller, Ekim Alptekin’i Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in2016’daki başkanlık seçiminden önce Türk hükümeti adına lobi çalışması yapmak için kendisinden para aldığı iddiasıyla yaklaşık 4 ay önce soruşturmaya dahil etmişti. 21-23 Mayıs tarihlerinde Türk Amerikan Konseyi’nin 36. yıllık konferansına katılmak için Washington’a gelen Alptekin, bu ziyareti sırasında Mueller’in ekibine ifade vermişti. Alptekin ifadesinde 450 bin doları Flynn’e Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişmesinin önünde bir engel olarak gördüğü Fetullah Gülen’in gerçek yüzünün ortaya çıkartılmasına yönelik bağımsız bir araştırma yapması için kendi cebinden verdiğini söylemişti.





ABD’ye Gidemeyenler Listesine Alptekin de Eklendi





Böylece Zarrab davasından dolayı tutuklanma korkusu ile ABD’ye gelemeyen Erdoğan’ın yakın dostları listesine Egemen Bağış, Zafer Çağlayan gibi isimlerin yanına Ekim Alptekin’in de eklendiği görülüyor.





Alptekin’in durumu tabi ki farklı. Zira kendisi şu anki Türk-ABD İş Konseyi başkanı. Ve bu halde ABD’yi ziyaret edememesi bu görevini yapamadığı anlamına geliyor.





Alptekin, Türk-ABD ilişkileri tablosuna bundan birkaç yıl öncesine girmişti. Kendisini Washington’da yakından tanıyanlara göre ‘hırslı ve sürekli daha fazlasını isteyen’ bir işadamı olarak biliniyor. Zaten TAIK, yani Türk-Amerikan İş Konseyine de 17-25 Aralık olayları sonrasında Erdoğan hükümeti tarafından atanmıştı. Yani TAIK’İn ilk bağımsız olmayan, Erdoğan hükümeti tarafından atanan ve TAIK’in bağımsızlığını bitiren dönemin başkanı olması ile biliniyor.





Ekim Alptekin, Flynn’e ödediği paranın kaynağını sürekli değiştirmesi ve farklı beyanlar vermesi ile dikkatleri çekmişti.





Flynn ile Alptekin arasındaki bütün ilişkilerin ve banka ilişkilerine Mueller tarafından el konulduğu ortaya çıkmıştı.





Muller’den ‘yalan söylüyorsun, ifadeni tekrarla’





Alptekin ifade verdikten hemen sonra Türkiye’ye döndü. İki gün sonra ise Alptekin’i büyük jüri önünde ifade vermeye çağıran bir celpname kendisine ulaştırıldı. Mueller’in ekibi Alptekin’in avukatlarına ‘Müvekkiliniz yalan söylüyor. Bahsi geçen para kendisine ait değil. Türk hükümeti adına bu parayı verdiğini düşünüyoruz. İfadesini yenilemesini bekliyoruz’ mesajı gönderdi.





Flynn Ne yaptı





Ekim Alptekin önce bir bölgesel bir enerji şirketi için Flynn’i işe aldığını söylemişti. Sonunda ise Flynn’in Gülen iadesi için bir belgesel üzerinde çalıştığı ve bazı bilgiler topladığı ortaya çıkmıştı.





Amerika’ya gidemeyen bir Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanı?





TAİK Yürütme Kurulu Başkanı olarak Türkiye’yi ilgilendiren tüm önemli tarihlerde ABD’ye geldiği bilinen Alptekin’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iki hafta önceki New York ziyareti sırasında orada olmadığı dikkatli gözlerden kaçmadı. Alptekin’in hakkında devam eden soruşturma nedeniyle ABD’ye gelmediği öğrenildi.





Hürriyet’in edindiği bilgiye göre Alptekin yakın çevresine ‘Bu soruşturma bir sene kadar sürebilir. Amerika’ya gidemeyen bir TAİK Başkanı olamaz. Görevimi bırakmam daha doğru olacak’ diyor. Alptekin kasım ayındaki genel kurulda başkanlığı bırakma niyetini TAİK Yürütme Kurulu’ndaki bazı isimlerle de paylaştı. TAİK içinde yeni isim arayışının başladığı belirtiliyor.





Trump’ı 16 savcı soruşturuyor





Trump’ın Rusya ve Rus istihbarat kurumları ile 2016 yılında seçim için işbirliği yapıp, yapmadığı yolundaki iddiaları özel müfettiş Mueller 16 savcı ile soruşturuyor. Mueller’in soruşturduğu bir başka soruşturma da Ekim Alptekin ile Mike Flynn arasındaki ilişkiler ve bu da büyük Rus soruşturmasının bir parçasını oluşturuyor.





Özel Müfettiş’in Alptekin değil, aslında Flynn’i para ödeyeninin Erdoğan hükümeti olup, olmadığını soruşturduğunu uzun zamandır biliyoruz.





Geçtiğimiz hafta ise Ekim Alptekin’in yakın iş dostu Sezgin Baran Korkmaz’ın da, Alptekin ile ilişkileri dolayısıyla Mueller soruşturma ekibi tarafından celp edildiği duyurulmuştu.





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