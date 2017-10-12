Samanyolu Haber /Dünya / Yalan haber dünya devlerinin hisselerini salladı /12 Ekim 2017 10:29

Yalan haber dünya devlerinin hisselerini salladı

Dow Jones'un teknoloji testinin parçası olarak yanlışlıkla servis ettiği 'sahte haber' Apple ve Google hisselerini yerinden oynattı.

Yalan haber dünya devlerinin hisselerini salladı


Businessht'nin haberine göre, Wall Street'te "Steve Jobs'un vasiyeti" başlıklı sahte haber testten gerçeğe döndü. Dow Jones imzalı test haber, "Steve Jobs'un son isteği bu" ifadesiyle Google'ın Apple'ı 9 milyar dolara satın aldığını iddia etti. Haberde, Google'ın Apple genel merkezine taşınacağı da belirtildi. Söz konusu haber salı günü, Apple ve Google hisselerinin dalgalanmasına neden oldu.

Google hissedarlarına 9'ar adet Apple hissesi verileceği ve anlaşmanın 12 Ekim'de tamamlanacağı belirtildi. Bununla da kalmadı; Dow Jones, "Google çalışanları bu haberi "yay" diyerek kutladı" ifadesini habere ekledi.

Kısa süreliğine Apple, 2 dolar artışla 158 doları gördü.

DOW JONES: YANLIŞIKLA YAYIMLANDI

Kısa süre sonra haberde bir yanlışlık olduğu açıklandı. Konuyla ilgili olarak Dow Jones sözcüsü, "Asla yayımlanmak istemediğimiz bir içerik, bir teknoloji testinin parçası olarak yanlışlıkla yayımlandı." dedi.

Ajans, özür dileyerek terimnallerden haberi geri çekti.
<< Önceki Haber Yalan haber dünya devlerinin hisselerini salladı Sonraki Haber >>

Cumhurbaşkanı seçilen George Weah'ın efsane golleri

Cumhurbaşkanı seçilen George Weah'ın efsane golleri

Uhud mu, Taif mi?

Uhud mu, Taif mi?

Uykudan kafası düşen Erdoğan'ı farklı açıdan yayınladılar

Uykudan kafası düşen Erdoğan'ı farklı açıdan yayınladılar

Belediye Başkanları neden istifa ettiriliyor

Belediye Başkanları neden istifa ettiriliyor

İşte Türkiye'nin dış politikası...

İşte Türkiye'nin dış politikası...

Hizmet neyin bedelini ödüyor?

Hizmet neyin bedelini ödüyor?

Hizmet hareketi bundan sonra ne yapacak?

Hizmet hareketi bundan sonra ne yapacak?

New York Times tutuklu aileleri ile görüştü

New York Times tutuklu aileleri ile görüştü

Erdoğan basın toplantısında uyukladı

Erdoğan basın toplantısında uyukladı

Erdoğan'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler

Erdoğan'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:05:29