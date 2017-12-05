'Yaklaşmayın atarım kendimi'

Gürcistan Eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, güvenlik güçleri tarafından evinde arama yapıldığı sırada çatıya çıkarak, kendine dokunulması halinde çatıdan atlayacağını söyledi. Saakashvili Ukrayna’nın başkenti Kiev’de evin çatısında intihar etmeye çalıştı.

Gürcistan eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili’nin, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de kaldığı evde arama yapıldığı bildirildi. Sabah saatlerinde Saakaşvili’nin evine gelen güvenlik güçleri evde arama yapmaya başladı. Aramanın sürdüğü sırada çatıya çıktığı öğrenilen Mihail Saakaşvili, kendisine dokunulması halinde çatıdan atlayacağını söyledi.





Polis, 3 yıldır Kiev'de yaşayan Saakashvili’nin kapısını kırarak içeri girdi. Saakashvili binanın çatısına çıkarak intihar etmekle tehdit etti. Saakaşvili daha sonra ikna edilerek indirilirken gözaltına alındı.





Gürcistan eski Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, 2014 yılındaki Euromeydan olaylarında göstericilere destek vermiş, değişen yönetim ile birlikte Odesa Valiliği görevine atanmıştı. Bir süre sonra Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından görevinden alınan Saakaşvili’nin Ukrayna vatandaşlığı da iptal edilmişti.





Ukrayna’yı terk etmek zorunda kalan, 10 Eylül’de ise tartışmalı bir şekilde Polonya’dan Ukrayna’ya giren Mihail Saakaşvili, bir süredir Ukrayna’da protesto gösterileri düzenliyor.