Yakış: ABD öyle meydan okumalarla geri adım atmaz

ABD’nin Türkiye’ye vize ambargosu koymasıyla başlayan ve Türkiye’nin misillemesiyle tırmanan vize krizi için “İki müttefik ülkeye yakışmayan, üzüntü verici bir karar” değerlendirmesi yapan eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış, bu kararın en çok “düz vatandaşları”etkileyeceğini, en büyük zararı da Türk tarafına vereceğini söyledi.





Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya’ya konuşan ve “Bu işin sessiz diplomasi ile yürütülmesi durumunda daha kolay çözülebileceğini düşünüyorum” diyen Yakış şöyle devam etti:





“Siyasilerin bu işi yürütmesi durumu daha da zorlaştırabilir. Bu iş profesyonellere bırakılmalı. Hem ABD hem de Türk hariciyesinin çok köklü gelenekleri vardır. İyi müzakereci diplomatları var. Onlara siyasi talimat verilip, ‘bu işi siz çözün’ denilirse ben çözüleceğine inanıyorum. Profesyonellerin eline bırakılır, sessiz diplomasi yürütülürse daha kısa sürede çözümlenir. Eğer siyasi çözümler, meydan okumalarla götürülmeye çalışılırsa ABD böyle bir meydan okuma karşısında kolay kolay geri çekilmez. ‘Biz büyük devletiz başka ülkelerin meydan okuyuşlarına izin vermeyiz’ diye düşünürler. Bu nedenle siyasilerin devreden çıkıp konunun çözümünün profesyonellere bırakılması gerekir.”





ABD MESAJ ALINMADIĞI SÜRECE ADIM ATMAYACAK





Şu an ABD’nin Türkiye’ye bir mesaj vermeye çalıştığını söyleyen Yakış, “Türkiye de o mesajı aldığı izlenimi vermeksizin kendi tezi üzerinde ısrar ediyor. ABD’de de o mesaj alınmadığı sürece adım atmayacak görünüyor. Yoksa tatil, gece-gündüz demeden günün herhangi bir saatinde bir temas kurulur görüşmeler yapılırdı” dedi.



