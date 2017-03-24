Samanyolu Haber /Gündem / "Yakında Avrupa'da çok büyük bir terör saldırısı olabilir" /24 Mart 2017 13:17

"Yakında Avrupa'da çok büyük bir terör saldırısı olabilir"

Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi Genel Yayın yönetmeni İbrahim Karagül, Londra’daki terör saldırısını hatırlatıp “Yakında Avrupa'da çok büyük bir terör saldırısı olabilir” iddiasını ortaya attı.

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İbrahim Karagül, bugünkü yazısında Türkiye’nin Avrupa’yla yaşadığı krize dikkat çekip “Daha önce Almanya'dan Avusturya'ya kadar yüzden fazla evi kundaklayanlar yeniden sokaklara sürülüyor. Benzer hareketler, taşkınlıklara Avrupa genelinde tanık olabiliriz. Bu tehditlerden, saldırılardan doğrudan o devletler, hükümetler sorumlu olacaktır” dedi.

“YAKINDA AVRUPA'DA ÇOK BÜYÜK BİR TERÖR SALDIRISI OLABİLİR”

İbrahim Karagül, “Çok büyük terör saldırısı olabilir!” diyerek şöyle yazdı:

“Dikkat edin; bir süredir Avrupa genelinde terör saldırıları yapılıyor. Fransa'da birkaç saldırı oldu. Önceki gün İngiltere'nin Başkenti Londra'da terör saldırısı oldu. Yakında Almanya'da, Belçika'da ya da başka ülkelerde benzer saldırılar olabilir. Bütün bunlar terör saldırısıdır. Bu saldırıları açıkça kınıyoruz.

Ama bunlar aynı zamanda birer istihbarat operasyonudur. Okumalarımız doğruysa, yakında başka Avrupa ülkelerinde de benzer saldırılar olacak demektir. Ama asıl dikkat etmemiz gereken şey, yakında Avrupa'da çok büyük bir terör saldırısı olabilir. Eğer olursa, bu tam bir istihbarat operasyonudur.”
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