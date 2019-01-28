Samanyolu Haber /Gündem / Yakaladıkları ruhsatsız tabancaya el koyan polislere hapis istemi /28 Ocak 2019 11:06

Yakaladıkları ruhsatsız tabancaya el koyan polislere hapis istemi

İstanbul'da devriye gezen polis ekibi, şüphe üzerine durdurdukları otomobildeki ruhsatsız tabancaya el koydu. Olaya dair herhangi bir tutanak düzenlemeyen polisler, şüphelileri serbest bırakıp tabancayı sahiplendi. Yargıtay, rüşvet almaktan dava açılan polislerin 'nitelikli zimmet' suçunu işlediklerine hükmetti.

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İstanbul'da devriye gezen polis ekibi, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde buldukları ruhsatsız tabancaya el koyunca başları derde girdi. Olaya dair herhangi bir tutanak düzenlemeyen polislerin, şüphelileri serbest bırakıp tabancayı sahiplendikleri ileri sürüldü.

Açılan davada polisler, 'rüşvet' suçundan beraat etti. Savcılığın temyiz başvurusunun ardından Yargıtay, rüşvet almaktan dava açılan polislerin 'nitelikli zimmet' suçunu işlediklerine hükmetti. Sanık memurlar, 7.5 yıl ile 18 yıl hapis talebiyle yeniden hakim karşısına çıkacaklar.
İHA'nın aktardığı habere göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda görevli iki polis memuru yol kenarında park halinde şüpheli bir araç gördü. Aracı arayan memurlar 9 mm çapındaki kısa namlulu ruhsatsız tabanca buldu. Ardından olay yerine çağrılan ve önceden tanıştıkları anlaşılan kişi, memurlardan işlem yapılmaması hususunda ricada bulundu. Olayla ilgili olarak herhangi bir adli işlem yapmayan memurlar, böylece ruhsatsız tabancaya el koydu.

2 POLİS GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu olay, tabancayı yakalatan şüphelinin başka bir olayla alakalı gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesi üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız tabancaya el koydukları ileri sürülen 2 memuru gözaltına aldı.
Savcılık, muhafaza ve zapt etme görevleri olduğu halde, herhangi bir yasal işlem yapmadan silahı sahiplendikleri belirtilen memurlar hakkında iddianame hazırladı. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların 'rüşvet' suçundan beraatlarına hükmetti. Mahkeme, sanıklar hakkında görevi kötüye kullanma ve suç delillerini gizleme suçlarından çeşitli oranlarda mahkumiyet verdi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Kararı savcılık temyiz etti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, sanıkların eylemlerinin nitelikli zimmet suçunu oluşturduğu gözetilmemesini yasaya aykırı buldu. Daire, memurların nitelikli zimmet suçunu işlediklerine hükmederek ağrı ceza mahkemesi kararını oy birliği ile bozdu.
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