‘Yahudi karşıtlığı’yla suçlanan kongre üyesi özür diledi









Omar daha sonra yine bir Twitter mesajıyla özür diledi. Omar, ‘‘Yahudi karşıtlığı gerçek ve ben Yahudi dostlarıma ve meslektaşlarıma beni Yahudi karşıtı mecazların tarihiyle ilgili eğittikleri için teşekkür ederim. Amacım hiçbir zaman seçmenlerime ve Yahudi Amerikalılar’a bir bütün olarak saldırmak değildi. Her zaman bir adım geri atmayı ve eleştirimiz üzerine düşünmeyi bilmeliyiz. Tıpkı başkaları kimliğime saldırırken insanların beni anlamasını istediğim gibi. Bu nedenle açık yüreklilikle özür diliyorum. Diğer yandan da siyasette lobicilerin rolü sorununu gündeme getiriyorum. Bu AIPAC olur NRA (Ulusal Silah Birliği) olur ya da fosil yakıt sanayisi olur... Bu çok uzun süredir devam ediyor ve bu konuya değinmeliyiz.’’





Minnesota eyaletini beş haftadır Kongre’de temsil eden Demokrat Omar, Pazar günü yazdığı bir dizi Twitter mesajında ABD’li Kongre üyelerinin İsrail’e desteğinin lobi grubu ABD-İsrail Halkla İlişkiler Komisyonu’nun yönlendirmesi ve mali desteğiyle olduğunu savunmuştu.





Omar attığı bir Tweet’te ABD’nin kurucularından Benjamin Franklin’in üzerinde olduğu 100 dolarlık banknotları kastederek ‘‘Bunlar hep Benjaminlerle ilgili’’ demişti. Kendisine Amerikalı siyasetçilere İsrail yanlısı olmaları için kimin para ödediği sorulduğundaysa ABD-İsrail Halkla İlişkiler Komisyonu’nun kısaltması olan ‘‘AIPAC’’ ifadesini paylaşmıştı.





Omar, BDS olarak bilinen ‘‘Boykot, Tecrit ve Yaptırım’’ hareketinin önde gelen üyelerinden biri. Bu hareketin amacı İsrailliler’e Filistin’e yönelik tutumundan dolayı baskı yapmak.





AIPAC ise ABD’li siyasetçilere doğrudan kampanya bağışında bulunmayan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş.





Amerikan Yahudi Komisyonu, Omar’ın AIPAC’la ilgili açıklamasını “kesinlikle yanlış ve son derece Yahudi karşıtı’’ şeklinde yorumladı.





Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi azınlık lideri Kevin McCarthy ve diğer Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyse Demokrat liderlere Omar’e ve diğer bir Müslüman kongre üyesi Michigan’ı temsil eden Demokrat Rashida Tlaib’e karşı İsrail’e yönelik eleştirilerinden dolayı harekete geçmelerini istedi.





New York’un Cumhuriyetçi Kongre üyelerinden Peter King, Omar’ın iddialarını ‘‘utanç verici’’ olarak değerlendirdi. King, “Kongre üyelerine Yahudiler ve AIPAC tarafından para ödendiğini öne sürmek ahlaksızlık. Bu doğrudan dünyayı çok uzun süre etkisi altına alan Yahudi karşıtı taraflılığa giriyor’’ dedi.





Çok sayıda Demokrat Kongre üyesi de Omar’ı kınadı.





New York’tan Kongre üyesi Sean Patrick ‘‘Benim İsrail’e desteğim ortak değerlerimizden ve ABD’nin ulusal güvenliğinden kaynaklanıyor, paradan değil’’ dedi ve Omar’in yine “tehlikeli” kinayeler yapmasından hayal kırıklığına uğradığını söyledi.





New York’tan diğer bir Demokrat Kongre üyesi Jerrold Nadler ise 37 yaşındaki Omar’ın yorumları için ‘‘Son derece hayal kırıklığına uğratıcı ve rahatsız edici’’ diye konuştu. Nadler, ABD’li yetkililerin herhangi bir grubun göreceli etkisi üzerinde tartışabileceğini, ancak “Yahudi düşmanlığı veya başka önyargı ya da nefret söylemi denizinde yüzmemeye son derece dikkat etmeleri” gerektiğinin altını çizdi.





Florida’dan Kongre üyesi Donna Shalala ise ‘‘Ülkemizde Yahudi düşmanı söyleme yer yoktur. Kaynağı ne olursa olsun bunu kınarım. Kongre üyelerinin İsrail’i desteklemeleri için satın alındığını söylemek saldırganca ve yanlış’’ dedi.





Ancak Michigan’dan Demokrat Senatör Dan Kildee Omar’ın yorumlarını Yahudi karşıtı olarak görmediğini kaydetti.





CNN’e yaptığı açıklamada Kildee ‘‘Paranın siyasi karar almada uygunsuz şekilde etkisi olduğu gerçeğiyle ilgili bir kaygıyı başka şekilde yorumlamamak için dikkatli olmalıyız’’ dedi.





Diğer bir Demokrat Kongre üyesi Jim Himes da İsrail’i ve İsrail lobisini eleştirmenin son derece meşru olduğunu belirtti, ‘‘Ancak bunu lütfen Yahudi karşıtı olarak yorumlanmayacak şekilde yapmaya dikkat edin’’ dedi.