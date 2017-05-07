Yumruklu saldırı sonrası Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama

Aziz Yıldırım: "Fenerbahçe üyeliğinden çıkartmak için ne gerekiyorsa yapıp disipline vereceğiz"









"Bunlar Fenerbahçe düşmanlığı yapıyorlar"









"Bize yer bırakmamışlar. Kendileri yayılmışlar"









"Böyle saçma bir şeyler görmedim ben ya... Ondan sonra, "Tokatladı" diyorlar. Yahu yaparım, daha çok da yaparım!"









"Beşiktaş seyircisini getirdikleri için bunlara ceza vermeleri lazım"









Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, olaylı Yakın Doğu Üniversitesi maçının ardından açıklamalarda bulundu.





Yıldırım'ın açıklamaları şöyle;





"Şimdi bakın çocuklar Yakın Doğu Üniversitesi ama asıl adı Basketbolu Geliştirenler Derneği... Geçen sene bizden buradaki yönetici Işık, bir de Hulki mi ne varmış... Durmadan mesajlar atıyorlar televizyonlara, bizleri karalıyorlar bilmem ne... Ses çıkarmadık. Geçen sene bizim 250 bin TL verdiğimiz Olcay'ı transfer yaptılar 600 bin TL'ye...





"BÖYLE BİR AHLAKSIZLIK VAR MI YA? ŞİKE DİYORSAN AL SANA ŞİKE"





Sonra Amerikalı kızı (Quanitra Hollingsworth), biz 350 bin dolar veriyorduk, 650 bin dolara Final Four oynarken bunları transfer ettiler. Bunlar Fenerbahçe'de eski yöneticilik yapmış insanlar. Bunları yapabilirsiniz tamam mı... Ama bunları siz, Fenerbahçe'de yöneticilik yaptıysanız gelirsiniz Fenerbahçe yönetimine sorarsınız, "Ya biz böyle böyle düşünüyoruz" diye... "Ne diyorsunuz bırakacak mısınız talip olalım mı" diye... Siz Fenerbahçelisiniz bir de kongre üyesisiniz. Onları bitirdik, bu sene yine bizim Lavender, efendime söyleyeyim Ayşe Cora, bir de Tuğçe'ye başkalarına da... Yazılı teklif veriyorlar. Daha bunlarla, kendileriyle maç yapacağız. Bunlara Lavender bir fiyat veriyor, bizim Ozan Bey'e diyor ki, "O çok yüksek fiyat verdi onu alamayız". Ya böyle bir ahlaksızlık var mı ya? Şike diyorsan al sana şike... 3 tane oynayan oyuncumuzu transfer teklifiyle almaya çabalıyorlar.





Bunları da geçtik... Bizim arkadaşlar arıyorlar, "Yönetici, başkan gelecek. Mahmut Uslu gelecek, 10 kişi 15 kişi bize yer bir de yüzde 10 bilet hakkımız var. Bunları verin" diye... Bunları vermeyiz diye bu Hulki efendi açıyor bizim yönetici arkadaşlara Ozan Bey'lere, emniyet toplantısında biz vermeyiz diye... "Aziz Yıldırım da gelemez, Mahmut Uslu da gelemez" diyor.





Bunlar kendilerini dev aynasında görüyorlar. Türkiye'nin her yerinde, en kavgalı olduğumuz yerlerde de gittik o kulüpler bizi misafir etti. Bakın biz protokol tribününde 3-5 kişilik yerimiz vardı bize 15 kişilik, 20 kişilik yer açtılar. Beşiktaş, Galatasaray'a gittiğimizde veya onlar bize geldiğinde ne kadar mücadele edersek edelim, saha içinde. Saha dışında da birbirimize hep saygılıyız, saygılı olmaya çalışıyoruz.





"BUNLAR FENERBAHÇE DÜŞMANLIĞI YAPIYORLAR"





Bunlar Fenerbahçe düşmanlığı yapıyorlar. Bu yetmiyor, bugün Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var. Tutuyor bize 110 tane bilet vermeleri gerekirken, 97 tane bilet veriyorlar. Neyse kavga dövüşle federasyonu araya sokuyoruz, resmi yazı... Bize yazı yazıyorlar, Yakın Doğu Üniversitesi olarak yazı yazıyorlar. O zaman bu ligde şike var. Girne Yakın Doğu'nun takımı, e bu da onların takımıysa sporcuları değilse takımıysa, iki takım aynı ligde oynamaz. Bu şike olur. Ondan sonra hava yapıyorlar. Hakemlerle oynuyorlar. Bugün gelme sebeplerimden biri buydu. Hakemlerle oynuyorlar.





"BUNDAN SONRA DAHA ÇOK YAPACAĞIM"





- EuroCup'a geldiler, federasyon başkanını oturtmadılar tribünde ya... Bunlar böyle kendilerini bir şeyler zannediyorlar. He Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu buraya gelemez... Geldim, gereğini de yaptım, bundan sonra daha çok yapacağım. Böyle Fenerbahçe kulüp üyesi olmaz. Beşiktaş'ın Asya Kartalları'na vermişleri parayı, getirtmişler burada tribünde bağırtıyorlar ya... Fenerbahçe-Beşiktaş kavgası mı körüklüyorlar? Ne işi var onların burada? Onların karşıda maçı var, gitsinler oraya maçlarına. Yakın Doğu ile ne ilgileri var? Böyle saçma bir şeyler görmedim ben ya... Ondan sonra, "Tokatladı" diyorlar. Yahu yaparım, daha çok da yaparım!





"BİZE YER BIRAKMAMIŞLAR. KENDİLERİ YAYILMIŞLAR"





Ayıp denen bir şey var. Tahrik ediyorlar... Başkan gelemezmiş buraya... Ulan ben yıllarımı verdim burada ya... Bu salonu, Fenerbahçeli yöneticiler yaptı. Biz geçen sene salonu yapınca buradan ayrıldık. 15 sene ben burada basket, voleybol ne şampiyonluklar gördük yaşadık ya... Geldim, salı günü gene geleceğim. Ayıp yani... Ondan sonra protokolde yer veriyorlar, geri kalana kendileri yayılmışlar. Bir de orada yazmışlar şeylere... Ayak ayak üstüne atmışlar keyifleri yerinde... Sanki biz şeyiz... Kulüp üyesiysen, Fenerbahçe kulüp başkanı geldi, bir kalkarsın, "Merhaba" dersin. Kapıda karşılarsın... Yahu Beşiktaşlılar, Galatasaraylılar gelip kapıda karşılamayınca sitem ediyoruz yahu...





Adam kulüp üyesi ama giremezsin diyor salona...





"BEŞİKTAŞ SEYİRCİSİNİ GETİRDİKLERİ İÇİN BUNLARA CEZA VERMELERİ LAZIM"





Beşiktaş seyircisini getirdikleri için bunlara ceza vermeleri lazım. Burada şu anda iki takım seyircisi birbirine girse, birbirini yaralasa ne olacak? Alakasız bir yerde Beşiktaşlı taraftarları getiriyorlar.





Ben Fenerbahçeliyim diyorum ama Fenerbahçe'ye kötülük yapabilir miyim? Fenerbahçe'nin aleyhinde bir şey olduğu zaman en önde ben dururum. Bunlar Fenerbahçeli falan değil. Aziz Yıldırım'a veya Mahmut Uslu'ya kızabilirsin, bunlar ayrı konular...





ÜYELİKLE İLGİLİ İŞLEM





Üyelikleriyle ilgili gereken işlem yapılacaktır. Disiplin kurulu onlar görevlerini yapar. Salı günü yine geleceğim. Fenerbahçe Başkanı giremezmiş, Fenerbahçe başkanı her yere girer. Bizde öyle bir yürek var ki..."



