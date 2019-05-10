Yabancı yatırımcının Türkiye ile ilgili yeni endişesi...

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı, kırılgan olan Türkiye piyasalarında yeni bir dalgalanmaya neden oluyor. Merkez Bankası dün 6,2 TL seviyesini aşan dolar kuruna karşı örtülü bir faiz artışına giderken, kamu bankaları da 1 milyar doları aşan döviz satışı ile kurdaki ateşi soğutmaya çalıştı. Ancak alınan önlemlerin kurlara etkisi beklenen düzeyde olmadı. Gün içinde dolar kuru 6.10, Euro kuru ise 6,87 seviyelerinden işlem gördü. BİST 100 Endeksi ise 88 bin ile dünkü seviyelerini koruyor.





DW Türkçe'ye konuşan uzmanlara göre, Merkez Bankası’nın aldığı önlemler Türk Lirası’ndaki değer kaybını geriye çevirmeye yetmeyecek. Çünkü Türkiye’de ekonomik ve siyasi belirsizliklerin sürüyor olması, uluslararası yatırımcılarda "23 Haziran'dan sonra erken genel seçim olur mu?” sorusunu gündeme getirdi. Yaz ortasına kadar seçim sürecinden çıkamayacak olan, sonrasında ise siyasi belirsizliklerin artacağı öngörülen Türkiye'de ekonomik krizin derinleşmesinden endişe ediliyor.





Dolar 7 ayın zirvesinde





Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar vermesi sonrasında, Türk Lirası (TL) 1 günde yüzde 2 değer kaybetti. Dolar kuru 11 Ekim 2018’den bu yana ilk kez 6 TL sınırını aşarak, hızla piyasalar açısından kritik seviye olarak belirlenen 6,2 TL seviyesini gördü. Türkiye’nin kredi risk primi ise (CDS) 487 baz puan ile Eylül 2018’den beri en yüksek seviyesine ulaştı. Yurtiçindeki riskler ile birlikte, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının tekrar alevleneceğine dönük beklentiler de piyasalara olumsuz yansıdı.





Bu gelişmeler üzerine Perşembe günü harekete geçen Merkez Bankası (TCMB), 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara vererek üstü kapalı faiz artışı yapmış oldu. TL zorunlu karşılıkların döviz tesis imkanında azami oranını yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdiğini de açıklayan Merkez, yabancı para zorunlu karşılıkları ise tüm vadelerde 100 baz puan artırdı.





Peki Merkez Bankası’nın hamleleri, YSK’nın 23 Haziran kararı ile panikleyen uluslararası yatırımcının Türkiye’ye bakışını yumuşatabilir mi?





"TL’deki değer kaybı kalıcı hale geliyor”





DW Türkçe'ye konuşan İstanbul Kültür Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın, “Yatırımcılar Nisan 2018’den beri Türkiye yatırımlarını beklemeye aldı ve bu süre giderek uzuyor” diyor. 24 Haziran 2018’deki Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi sonrasında gözlerin 31 Mart 2019 yerel seçimlerine kilitlendiğini hatırlatan Prof. Alçın, “31 Mart’tan sonra artık seçim sürecinin tamamen sona ereceği beklentisi vardı. Ancak yatırımcıların beklentileri, 23 Haziran kararı ile ağır biçimde bozuldu. Şimdi artık 23 Haziran’dan sonra bir erken seçim olur mu ihtimali tartışılıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.



