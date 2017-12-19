Yabancı yatırımcı gidiyor, yerlinin de gözü dışarda

Yatırım ikliminin olmayışı, siyasi gerginlikler ve belirsizlikler nedeniyle Türkiye’ye gelen doğrudan yabancı yatırım gerilerken, yurtiçi yatırımcı da gitme yolunu seçiyor.





Cumhuriyet'in haberine göre 2000’li yıllara kadar neredeyse yatay bir seyir izleyen yurt içinde doğrudan yatırımlar, 2003’ten sonra dalgalı seyir izlemeye başladı ve Ekim 2017 itibarıyla da yaklaşık 11.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’den giden doğrudan yatırımlar ise 2002’den itibaren hızla yükselerek Ekim 2017 itibarıyla 2.7 milyar ABD Doları seviyesine ulaştı. Araştırmalara göre Türkiye doğrudan yatırımlar için cazibesini kaybederken, da yurt içindeki yerleşikler yurt dışındaki fırsatları daha yakından takip etmeye başladı.





Merkez Bankası verilerine göre geçen yıl Türkiye’ye 12.1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım gelirken, 2015’te bu oran 17.6 milyar dolar seviyesindeydi. Bu yıl sonunda ise Türkiye’ye gelen yatırım miktarının geçen yılın altında kalacağı tahmin ediliyor.





Doğrudan yatırımların yurt içi hâsılaya (GSYİH) oranına 2006- 2016 dönemi itibarıyla bakıldığında, yurt içine gelen (FDI)/ GSYİH oranı yüzde 3.7’den yüzde 1.5’e düşerken, Yurt dışına giden (ODI)/GSYİH oranı ise yüzde 0.2’den yüzde 0.4’e yükseldi. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’na (TEPAV) göre Türkiye’nin giden yatırımlarının gelen yatırımlara oranının uzun dönem ortalamasının üzerinde. 2002-2017 döneminde yüzde 21.7 olan ODI/FDI oranı, Ekim 2017’de yüzde 24 seviyesinde oldu.





Cazibesini kaybediyor





TEPAV’ın ‘Türkiye’ye Gelen ve Türkiye’den Giden Doğrudan Yatırımlardaki Gelişmeler/ Ekim 2017’ araştırmasına göre, ODI/FDI oranında, 2002- 2007 dönemindeki azalan trend, 2008-2016 döneminde yön değiştirerek artışa geçti. Söz konusu oran bu dönemlerdeki ortalamasına bakıldığında 2002-2007 döneminde gerçekleşen yüzde 15.7’lik seviye, 2008-2017 döneminde yüzde 25.3’e, 2012-2017 döneminde ise yüzde 31.8’e yükseldi. ODI/FDI oranında görülen bu yükseliş, Türkiye’nin doğrudan yatırımlar için cazibesini kaybetmeye başladığını gösterirken, yurtiçindeki yerleşiklerin yurtdışındaki fırsatları daha yakından takip etmeye başladığına işaret ediyor.



