Yabancı sermaye ile birlikte yerli sermaye de Türkiye'den kaçıyor









Sözcü Gazetesinin haberine göre Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) bu yılın ilk 6 ayında yurtdışına giden yerli sermaye tutarının 1.6 milyar dolardan 2.3 milyar dolara yükseldiğini yurtdışından gelen yabancı yatırımın da 4.1 milyar dolardan 2.8 milyar dolara gerilediğini açıkladı.





Bu verilerin Türkiye'nin doğrudan yatırımlar için cazibesini kaybetmeye başladığını gösterdiği tespitini yapan TEPAV, yeni ekonomi yönetiminin açıklayacağı Orta Vadeli Programın (OVP) yüksek enflasyon, yüksek işsizlik ve TL'deki hızlı değer kaybının önüne geçecek somut adımlar içermesi gerektiğini bildirdi. Raporda, yurt dışına çıkan yerli sermayenin yıllık bazda 3 milyar 20 milyon liraya çıktığı uyarısı yapıldı.





Gelen azaldı, giden arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde faaliyet gösteren TEPAV, ülkeye gelen ve giden doğrudan yatırımları inceleyen haziran raporunda çok kritik tespit ve uyarılara yer verdi. Rapora göre, Türkiye'den yurtdışına giden (ODI ) ve yurtiçine gelen (FDI) doğrudan yatırımların seyrini gösteren ODI/FDI oranı haziranda, geçen yılın sonuna göre 3.4 puan yükselerek yüzde 24.8'den yüzde 28.2'ye çıktı. ODI/FDI oranındaki yükseliş, Türkiye'de yerleşiklerin, yani yerli sermayenin yurtdışına çıkışının, yabancıların Türkiye'ye girişinden daha hızlı arttığını ifade ediyor. TEPAV'ın haziran raporuna göre, geçen yılın sonu itibarıyla yurtdışından 10 milyar 889 milyon dolarlık yabancı sermaye Türkiye'ye yatırım için gelmiş, buna karşılık Türkiye'den 2.7 milyar dolarlık yerli yatırım yurt dışına gitmişti. Bu yılın haziran sonuna gelindiğinde ise yıllık bazda ülkeye gelen yabancı sermaye tutarı 10 milyar 704 milyon dolara gerilerken Türkiye'den çıkan yerli sermaye 3 milyar 20 milyon dolara yükseldi.





OVP'de somut adım olmalı

Bu yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye'den çıkan yerli sermaye yüzde 42.7 gibi yüksek bir oranda artarak 1 milyar 645 milyon dolardan 2 milyar 348 milyon dolara çıktı. Buna karşılık yurda gelen yabancı sermaye geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 32.7 azalışla 4 milyar 178 milyon dolardan 2 milyar 812 milyon dolara kadar geriledi. Son dönemde Türkiye'ye gelen yatırım azalırken ülkeden kaçan yerli sermayenin hızlanması rapora, “Bu veriler, bir yandan Türkiye'nin doğrudan yatırımlar için cazibesini kaybetmeye başladığını gösterirken, bir yandan da yurtiçindeki yerleşiklerin yurtdışındaki fırsatları daha yakından takip etmeye başladığına işaret etmektedir” notuyla yansıdı. Kredi kuruluşlarının not kırmalarının durumu daha da olumsuz etkileyeceği belirtilen raporda, hem yeni hükümet sistemi hem de yeni ekonomi yönetiminin açıklayacağı OVP'ye dikkat çekildi.





Dövize, faize çare bulun

Raporda, “Seçimlerle birlikte hayata geçen yeni hükümet sisteminde sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek, ekonomideki güven ortamını iyileştirecek politikaların uygulanması, OVP'nin Türkiye ekonomisinin bugün içinde bulunduğu yüksek enflasyon, yüksek işsizlik ve TL'deki hızlı değer kaybı gibi sorunların önüne geçilmesini sağlayacak somut adımları içermesi, yatırımcının ilgisinde kilit rol oynayacak” denildi.