Samanyolu Haber /Gündem / Wikipedia'nın engellenme nedeni ortaya çıktı /02 Mayıs 2017 22:35

Wikipedia'nın engellenme nedeni ortaya çıktı

Wikipedia’nın engellenmesi kararına Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak itiraz edince gerçek ortaya çıktı

Wikipedia'nın engellenme nedeni ortaya çıktı

Wikipedia’nın engellenmesi kararına Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak itiraz etti.

Akdeniz ve Altıparmak’ın başvurusu sonucunda Wikipedia’nın iki konu başlığı nedeniyle engellendiği ortaya çıktı. “Suriye İç Savaşı’na yabancı müdahalesi” (Foreign involvement in the Syrian Civil War) ve “Devlet destekli terörizm” (State-sponsored terrorism) içerikleri nedeniyle, Wikipedia’ya erişim engellendi.

Mahkemenin kararına göre, söz konusu içeriklere erişimin engellenmesi halinde, tümden erişim engeli kararı kaldırılacak.

Ancak bu başlıkların hiç biri Türkçe değil. 



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