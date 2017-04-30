Wikipedia kurucusu erişim yasağı ilgili konuştu

Wikipedia kurucusundan erişim yasağı açıklaması: Türkiye halkının yanında olacağım





Wikipedia'nın kurucularından Jimmy Wales, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bilgiye erişim temel insan hakkıdır. Türkiye halkının bu hakkını savunma mücadelesinde hep yanında olacağım" ifadelerine yer verdi.







?Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bugün wikipedia.org'a erişimin idari tedbir kararı nedeniyle engellendiğini duyurmuştu.Konuyla ilgili, BTK'nin sitesinde şu açıklama yer aldı: "5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (wikipedia.org) hakkındaki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 29/04/2017 tarih ve 490.05.01.2017.-182198 sayılı kararına istinaden Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır."





Hükümet kaynakları, Türkiye'nin Wikipedia'dan dört talebi olduğunu, bu taleplerin yerine getirilmesi halinde erişim engelenin de kaldırılabileceğini bildiriyor. Buna göre, söz konusu talepler şunlar; "Wikipedia'nın Türkiye'de temsilcilik açması, uluslararası hukuka uyması, ‘Türkiye'yi karartma operasyonları'na katılmaması, mahkeme kararlarını dikkate alması."

