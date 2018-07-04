Wikipedia, AB'yi protesto ediyor: İtalyanca versiyonu kapatıldı

Wikipedia'nın İtalyanca versiyonu Avrupa Birliği'nin (AB) yeni telif hakkı düzenlemesini protesto etmek için salı günü kapatıldı. İnternet ansiklopedisi Wikipedia'ya göre, bu düzenleme internet üzerinde yapılan paylaşımlara büyük ölçüde sınır getirecek.

Wikipedia'nın İtalyanca versiyonu bu nedenle site üzerinde herhangi bir konu arayan kullanıcıları AB'nin 'Dijital Tek Pazar Yönergesi' sayfasına yönlendirdi.





Yönergede, internet ortamında herhangi bir materyalin kısa bir bölümünün dahi yeniden çoğaltılması halinde yayıncıların telif ücreti talebi haklarının genişletilmesine ilişkin düzenlemeler yer alıyor.





Ayrıca yönerge, video paylaşım sitesi YouTube gibi platformları da kullanıcıların yüklemeye çalıştığı tüm içeriği taramak zorunda bırakacak ve telif haklarını ihlal eden içerikleri otomatik olarak engelleyecek.





'TEKLİF ONAYLANIRSA BİR GAZETE YAZISINI SOSYAL AĞLARDA PAYLAŞMAK İMKANSIZ HALE GELEBİLİR'



